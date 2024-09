Nevјerovatna priča nam stiže iz regiona, navijači redom strijepe da Džordž Junčaj ne kupi njihov klub ne bi li "uvalio" svog sina timu.

Mnogi su se iznenadili kada je na samom početku sezone Rijeku napustio Željko Sopić, dotadašnji trener ovog hrvatskog kluba. Sopić je prošle sezone imao odlične rezultate, u jednom trenutku su se zato za njega raspitivali timovi iz Škotske, a onda je iznenada otišao i poslao poruku koju je malo ko razumio u datom momentu.

"Stvarno mislim da nije floskula kada kažu da je sport najzdravija grana našeg društva. Kakvi bi mi bili ljudi kada bi sjekli tu granu? Došao sam u situaciju da je nekome nešto obećano prije mog dolaska. Za nešto. I sve je to u najboljem redu, do trenutka kada sam shvatio da to nije kvalitet za Rijeku. Ljudi, ovo je Rijeka, a ne neki bezvezni klub", rekao je Sopić tada.

Razlog za odlazak Željka Sopiča, nekadašnjeg defanzivca Borusije Menhengladbah je porodica Junčaj! Bogati američki biznismen Džordž Junčaj je stigao u Rijeku kao investitor i tražio je da njegov sin Stiven Junčaj nastupa za klub! Kako Sopić nije želio da pusti 26-godišnjeg sina investitora da igra - morao je da ode!

KUPUJE REDOM KLUBOVE U REGIONU ZBOG SINA!

Džordž Junčaj je zapravo rođen u Crnoj Gori, a u Americi je stekao bogatstvo i riješio je da svog sina progura u fudbalu po svaku cijenu, Stiven Junčaj ima 26 godina, igra kao lijevo krilo i prvo je počeo da nastupa za Mičigen Stars. To je klub njegovog oca koji se takmiči u trećem rangu američkog fudbala, a tu igra i mlađi brat Robert Junčaj.

Prvo je prošle godine otac uložio novac u Goricu koja je tada u Sloveniji igrala drugu ligu. Odmah je doveo sina u klub, dao mu "desetku", a on na deset mečeva nije dao gol. "Zdravo Gorica! Srećan sam da objavim da sam potpisao za Goricu i da ću igrati u Sloveniji. Želim da se zahvalim porodici koja je uz mene na mom putu, kao i mom bivšem klubu Mičigen Starsima koji su mi pomogli da napredujem kao fudbaler i čovjek. Hvala vam što ste vjerovali u mene i idemo Gorica", napisao je tada Stiven Junčaj.

Nakon toga je Džordž Junčaj uložio novac u Rijeku i tu naletio na "tvrd orah". Pisao je Stiven Junčaj kako mu je oduvijek san da zaigra za Rijeku i nije krio da ga je otac doveo u klub. "Ko je drugi osim mog oca znao da ću sada potpisivati ugovor i da ću postati profesionalni fudbaler? Hvala ti što si uz mene tata", napisao je tada Stiven Junčaj.

Planovi porodice Junčaj temperamentnog Sopića očigledno nisu zanimali, pa je na zimu morao da se vrati Stiven u Mičigen Stars. Na ljeto je tata uložio novac u Muru iz Slovenije, postavio je sebe za sportskog direktora i odmah doveo sina. Nije propustio da ga nahvali i da naravno otpusti prvog trenera koji mu nije dao da igra.

"Za mene je on odličan sin koji se bavi fudbalom još od djetinjstva. Bio je jedan od prvih Amerikanaca koji je dobio ponudu od Barselone. Igrao je za Vitese, Grashopers i imao je poziv iz Štutgarta, ali smo željeli da se vrati kući. Igrao je za moj klub, Mišigan Stars, dok je istovremeno studirao. Imamo odličan odnos i zaista vjerujem da će, uz pravu i iskrenu priliku, svi u klubu, navijači, pa čak i vi u medijima biti zadovoljni njime. Iskreno se nadam da ćete mu pružiti priliku i upoznati ga. Svi u klubu ga znaju, od predsednika do Šalje i čak našeg trenera Žlogara", rekao je prvo Džordž Junčaj, pa je zamjienio trenera. Hoće li sljedeći naučiti lekciju?