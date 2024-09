Sve je bliži trenutak za koji se crnogorski fudbaleri spremaju praktično od prvog dana kada je selektorsku funkciju preuzeo Robert Prosinečki.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Počinje B Liga nacija, Crna Gora prvi meč igra na Islandu 6. septembra, tri dana kasnije će u Nikšiću ugostiti Vels, i biće to prve takmičarske utakmice još od novembra prošle godine i kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

„Kroz četiri prijateljska meča smo vidjeli šta je dobro, a šta moramo da popravimo. Očekujem da u narednim duelima dobar rezultat. Imamo kadrovskih problema, ali ne kukamo, to je tako u sportu”, rekao je Prosinečki pred prvi trening nacionalnog tima.

Problemi su sljedeći - hrvatski trener pred Island i Vels ne može da računa na Marka Jankovića, Edvina Kuča i Vasilija Adžića, dok je pod znakom pitanja i nastup Igora Vujačića.

„Zbog povrede je zamijenjen u prvom poluvremenu u dersu Rubina. Odradiće preglede, pa ćemo da vidimo o čemu se radi, mada vjerovatno će i on otpasti. Nadam se da će ostali igrači da ostanu zdravi. Raduje što je Adam Marušić igrao drugo poluvrijeme za Lacio, što je Marko Vešović bio u timu Karabaga... Ima, dakle, i dobrih stvari”, kaže Prosinečki.

Island je ozbiljan tim.

„Čvrsta je to ekipa, igra u sistemu 4-4-2. Islanđani su savladali Englesku u prijateljskom meču. Agresivni su i dobri, naročito kad igraju kod kuće. Imaju igrače u dobrim klubovima, pokazali su kvalitet i u plej-ofu za Evropsko prvenstvo, iako su eliminisani od Ukrajine. Imaju, ipak, i mane - to ćemo pokušati da iskoristimo”, jasan je Prosinečki.

Pitaće se sigurno i naša selekcija. Tačnije, Prosinečki želi da bude tako.

„Imamo ekipu koja može da igra sa svima, želimo da to pokažemo i na Islandu. Razmišljam mnogo, ali još ne znam kako ćemo izgledati u Rejkjaviku, vjerovatno isto kao u prethodnim mečevima - sa željom da stalno pokušavamo da se nadigravamo. Ne znam drugačije osim da igram do kraja i na pobjedu. Poslije Islanda igramo sa Velsom, koji je takođe eliminisan u baražu za Euro. Sigurno su to dvije dobre reprezentacije, a Turska nas je sve iznenadila na EP, gdje je igrala izvanredno. Sa Vinćencom Montelom na klupi je promijenila dosta stvari”...

Stevan Jovetić i dalje nema klub, nakon što je napustio Olimpijakos.

„Nema problema sa Stevanom. Trenirao je s Arsenalom, posljednjih sedmica u Budućnosti. Problem bi bio da pet-šest igrača nema uopšte minutažu u klubovima, ovako manje-više svi igraju, neki čak i previše. Svi su standardni i to nas raduje, imaju takmičarski ritam”, dodao je Prosinečki.

Na spisku su vezisti Novica Eraković i Ilija Vukotić, povratnici u reprezentaciju.

„Igraju standardno. Vuković je konstantan u Boavisti, u jakoj portugalskoj ligi, to znači da ima kvalitet. A i malo je drugačiji od drugih. Eraković se vratio poslije teške povrede i igra odlično za Omoniju. Gledao sam ga protiv Zire u pobjedi 6:0, u revanšu takođe, vidjelo se da nema problema nakon duge pauze. To su alternative za koje smo se odlučili, takođe i Milan Vukotić iz Budućnosti je specifičan igrač i može da riješi neke utakmice, da donese nešto reprezentaciji. Tu je i Viktor Đukanović, koji se još traži, Standard je novi izazov za njega, a u Belgiji se igra drugačiji fudbal nego u Švedskoj”.

Novo lice je i napadač Budućnosti, 20-godišnji Vladimir Perišić, koji bi trebalo da karijeru nastavi u Slaviji iz Praga.

„Možda je nekom to iznenađenje. Pratio sam Budućnost sve vrijeme - otišao je u Slaviju iz Praga, znači nisam samo ja vidio kvalitet kod njega. Slavija je veliki klub, a Perišić „ima nešto”. Posjeduje kvalitet, ne plaši se, zna da postigne gol... I u Evropi i u domaćem prvenstvu je pokazao da je vrlo interesantan fudbaler i predstavlja budućnost crnogorskog fudbala”, zaključio je Prosinečki.