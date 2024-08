Dečić minimalno izgubio u Finskoj i izborio atraktivan rezultat pred revanš

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Prvo poluvrijeme nije donijelo mnogo uzbuđenja sve do 24. minuta - poništen je gol Kajevića nakon upotrebe VAR-a, zbog ofsajda.

Domaćin je imao inicijativu tokom prvog dijela, ali nije uspio da dođe do gola.

Već na startu drugog poluvremena Helsinki dolazi i do gola i to iz prve prave prilike - nakon prodora Planža po desnoj strani lopta je stigla do Hostike, njegov udarac sa 10-ak metara golman Nikić je odbranio, ali je Ervin odbijenu loptu iz blizine zakucao u mrežu.

Nakon tog vodećeg gola Helsinkija imala je ekipa iz Finska još jednu - Planž je šutirao pored gola u 59. minutu.

Dečić je uspio da postigne gol i to preko Ognjena Stijepovića u 66. minutu, ali ipak nije priznat, sudija je signalizirao faul u početku akcije, kada je Matić bio neoprezan.

Stijepović je zbog prigovora dobio i žuti karton.

Opet su tuzani zaprijetili u 83. minutu, Božanović se nakon gužve dobro snašao u šesnaestercu, šutirao pod prečku, ali je Nijhuis paradom spriječio izjednačenje.

U samom finišu meča morao je sa gol linije da interveniše Maleševič i spriječi siguran gol.

Revanš je 15. avgusta u Podgorici.