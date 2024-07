U nastavku karijere Aleksandar Dragović će igrati za Austriju iz Beča.

Izvor: MN Press

Doskorašnjii kapiten Crvene zvezde Aleksandar Dragović vratio se tamo gdje je sve počelo - kao što je i najavio na kraju prethodne sezone, kada je skidao crveno-bijeli dres, iskusni defanzivac pojačao je Austriju iz Beča u kojoj želi da završi igračku karijeru. Bivši reprezentativac Austrije ponikao je baš u tom klubu i godinama ga pomagao dok je igrao u inostranstvu, a sada je red i da u ljubičastom dresu odigra posljednji čin svoje karijere.

Nakon rastanka Dragovića i Zvezde pojavile su se informacije da Aleksandra u Beču čeka ugovor na osam godina, prvo da završi karijeru, a zatim da preuzme neku od direktorskih funkcija u klubu i počne reorganizaciju velikana koji poslednjih godina nije među najboljima u zemlju. U međuvremenu su RB Salcburg, Šturm iz Graca, LASK iz Linca i ostali timovi pobjegli Austriji, pa će Aleksandar Dragović imati težak posao i na terenu i kasnije u kancelariji.

Iako je već na kraju sezone delovalo da su donijete odluke o nastavku karijere štopera srpskog porijekla, situacija se tokom ljeta iskomplikovala. "On je ludak, idiot, on nije normalan", rekao je 44-godišnji Manuel Orlehner, a to je na njegovu žalost zabilježeno na videu. Problem je što je riječ o direktnoru kluba u koji je Dragović želio da se vrati i čiji je najvažniji član trebalo da bude u narednim godinama. Zbog toga su Aleksandru stizale ponude iz Rusije, Turske, Grčke i sa Kipra, ali je sačekao da se situacija smiri i potpisao je za tim u kojem je stasao.

Aleksandar Dragović je posle Austrije iz Beča igrao za Bazel, Dinamo Kijev, Bajer Leverkuzen i Lester u kojem je bio na pozajmici, a zatim je kao slobodan igrač stigao u Crvenu zvezdu. Kako je sam priznao, crveno-bijeli dres obukao je da bi ispunio svoj dječački san, ali i san svog dede Zlativoja koji ga je kao dječaka vodio na najveći srpski stadion i Zvezdine utakmice.

Tokom tri godine u Zvezdi Aleksandar Dragović osvojio je tri šampionske titule i tri Kupa Srbije. Odigrao je 136 mečeva za Zvezdu, uz sedam postignutih golova i tri asistencije, a bio je dio ekipe u grupnim fazama Lige Evrope i Lige šampiona. Svojevremeno je za Austriju odigrao tačno 100 seniorskih mečeva, dok je u dresovima Austrije, Bazela i Dinama iz Kiejva osvojio 10 trofeja.