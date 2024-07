Lijevi bek Budućnosti, Ognjen Gašević, istakao je da je ekipa protiv Mališeve bila požrtvovana, fokusirana, te da je zasluženo prošla u narednu fazu.

Fudbaleri Budućnosti u četvrtak (19:30) protiv CSKA u Sofiji igraju prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, pišu Vijesti.

Podgoričani su u prvoj rundi eliminisali Mališevu sa Kosova, u revanšu odigrali dobru utakmicu, slavili 3:0, nadoknadili gol zaostatka iz prvog meča i plasirali se u narednu rundu.

“To je samo jedan od dokaza koliko smo željeli. Borba je bila primjetna tokom čitave utakmice, od golmana do momaka koji su ušli sa klupe, a to je svakako suština – to je ono što publika želi i voli da vidi”, rekao je Gašević u razgovoru za klupski sajt.

Fudbaler Budućnosti se zahvalio navijačima na podršci.

“Atmosfera je bila sjajna, veliko hvala navijačima… Uživali smo igrajući na lijepo popunjenom stadionu, sigurno je ta noć bila jedna od ljepših podgoričkih - za mene lično, najljepša. Prolazak u drugu rundu nam svima znači mnogo, jer smo osjećali dozu pritiska, jer smo znali da smo iz prvog meča ostali dužni navijačima, klubu i čitavom fudbalu u Crnoj Gori”, jasan je Gašević.

Mališeva je arhivirana, slijedi CSKA.

“Zasluženo smo prošli Mališevu, željeli smo prolaz i pobjedu više neko iko tu noć, bili fokusirani od prvog do posljednjeg minuta, pokazali požrtvovanost… To je svakako ključ u evropskim utakmicama i vjerujem da ćemo tako izgledati i protiv CSKA. Čekaju nas dvije takmičarske utakmice, koncentrisani smo, imamo samopouzdanje, ali smo i prizemni, svjesni da nismo favoriti, ali da željom, zalaganjem i pravim pristupom možemo da priuštimo navijačima još jednu lijepu podgoričku noć u revanšu”, rekao je kapiten mlade reprezentacije Crne Gore.

Prva utakmica je već u četvrtak na nacionalnom stadionu “Vasil Levski”.

“CSKA je odgovorna i organizovana ekipa, gledao sam ih malo u prvom kolu protiv Černog mora, ali sigurno ćemo ih do detalja – i ekipno i individualno – analizirati”, govori Gašević.

Ulogu favorita prepušta bugarskoj ekipi.

“Bugari su favoriti na papiru, ali pokazali smo kako možemo da izgledamo kada ginemo svi jedan za drugog i mislim da je naša najveća snaga u zajedništvu, a taj kolektiv je naša šansa u dvomeču sa CSKA”, poručio je Ognjen Gašević.

Revanš u Podgorici je 1. avgusta (21).