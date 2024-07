Crno-bijeli spremni da do kraja brane titulu iz 1986. godine!

Izvor: MN Press

Gosti Partizanovog podkasta bili su nekadašnji fudbaler crno-bijelih Vlado Čapljić i Aleksandar Pavlović, moderator sajta Crno-bijela nostalgija i hroničar. Emisija je bila posvećena sezoni 1985/86, u kojoj je Partizan osvojio titulu koju FK Crvena zvezda želi da bude pripisana njoj, smatrajući da su crno-bijeli nezasluženo proglašeni prvacima.

"Za svakog navijača Partizana sezona 1985/86 zauvijek će ostati sezona koja će se pamtiti sa ponosom i pomiješanim osjećanjima sreće i tuge. Bila je to sezona u kojoj smo ostali bez Dragana Mancea, sezona u kojoj je ekipa zajedništvom i borbom na terenu uspjela da osvoji titulu za Dragana, a navijači su u poslednjem kolu prepunili stadion kao nikada do tada, slavilo se po cijelom gradu do duboko u noć! Iako je vanpredmetno uopšte braniti se i pravdati se za titulu koja je zasluženo osvojena, zbog mlađih generacija Partizanovaca, neka ostane zabilježeno da se te 1985/86 sezone desilo sledeće", poruka je podkasta, uz navođenje narednih tačaka:

"Crvena zvezda protivpravno dovodi igrača Iskre Miralema Zjaja, koji za Zvezdu igra čak četiri utakmice iako nije imao pravo da za njih nastupa jer mu Iskra nije dala ispisnicu. Nakon žalbi, desio se presedan nezapamćen u istoriji sporta – Zjajo je vraćen u Iskru, utvrđeno je da nije imao pravo nastupa za Crvenu zvezdu kojoj se IPAK NE ODUZIMAJU BODOVI, već priznaju svi rezultati koje je ostvarila sa njim na terenu!"

"Vječiti rivali u poslednje kolo ulaze sa istim brojem bodova i jasno je da će gol razlika odlučivati. Crvena zvezda u poslednjem kolu gostuje Sarajevu koje je u sezonu ušlo kao aktuelni šampion, nije izgubilo niti jedan od 16 mečeva kod kuće i na tih 16 mečeva je primilo svega 9 golova. Crvena zvezda je taj meč pobijedila 0:4. Ipak, ni to nije bilo dovoljno, Partizan je imao za jedan gol bolju gol razliku i zasluženo postao šampion.

"Dva dana kasnije, zbog nekoliko sumnjivih rezultata, Fudbalski savez odlučuje da poništi cijelo kolo. Crvena zvezda priznaje da je namjestila meč i prihvata da igra ponovo protiv Sarajeva, Partizan odbija da prihvati ponavljanje kola i Crvena zvezda tako postaje šampion. Partizan je pravdu potražio na sudu i tek dvije godine kasnije titula je vraćena timu koji ju je zasluženo i pošteno osvojio na terenu – Partizanu".

Ater pomenute sezone Vlado Čapljić dao je svoj komentar: "Mi smo igrali najbolji i najljepši fudbal u zemlji tada. Pogađaju me takve stvari, druge poštujem i cijenim a svoje volim. Otvaranje ove teme posle 40 godina je nizak udarac i za mene su to kompleksi koji ne zavređuju nikakvu pažnju! Samo ću reći jednu stvar – Zvezda je priznala da je namjestila i igrala ponovljenu utakmicu, a sada traži da joj se dodjeli ta titula".

Nastavio je u dahu: "Mi nismo namjestili, zato smo i odbili da igramo ponovljenu utakmicu, ostali smo dosljedni, a oni posle priznate krađe sada traže da im se dodjeli titula! Svi su kažnjeni a niko nije kriv, tako je ispalo na kraju. I posle svega toga, djeluje mi da je ovo sada pokazivanje ljubavi i privrženosti nekome preko mržnje prema drugom".