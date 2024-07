Bivši srpski fudbaler vrijeđao Francuze u studiju Radio-televizije Srbije

Izvor: RTS/Screenshot

Stručni konstultant Rade Bogdanović oštro je kritikovao Francuze posle njihove eliminacije sa Evropskog prvenstva u polufinalu protiv Španije. Uvredljivo je govorio o defanzivcima Trikolora, nazivajući ih "slijepcima", a za igrače Didijea Deašana rekao je da nemaju kućno vaspitanje. Za najboljeg među njima, Kilijana Mbapea, rekao je da je našao "Arape ovčice da im uzima lovu", misleći na Pari Sen Žermen i desetine i stotine miliona evra koje je zaradio za sedam godina u klubu.

"Tuga i žalost, opterećeni milionima različitih kompleksa, videli ste koje su cipele nosili, odeću koju su imali na sebi, to vam je kompleks, znači nemaju neko veliko kućno vaspitanje, dok izgledaju kako izgledaju", rekao je Bogdanović gostujući na Radio-televiziji Srbije.

"Mbape je imao 15 šuteva, svi su bili preko 10-15 metara iznakd prečke, potpisao ugovor na par stotina miliona evra, bavio se politikom, igrači se bavili politikom. Imam osjećaj da ne samo kao da im se nije igrao, nego vidite da tu nema timske igre, pripadnosti. Jako su veliko razočaranje. Na početku smo rekli da su kandidati za titulu, a reći ću samo jedno - snaga klade valja, a um caruje", nastavio je u dahu.

Posebno je nadahnuto govorio o Daniju Olmu, španskom strijelcu za 2:1. Vređao je uz to defanzivce Francuza. "To je klasa, On je primio loptu unutrašnjom desnom, pa je vratio na spoljnu, ova dva slepca su ispala kao da nikad nisu igrali fudbal. To je klasa, on dečko zna. Nisam džabe rekao da um caruje, a snaga klade valja. Igrali su sa mozgom, slogom, edukovano, prime, odigraju, vrate... Primer su bili svim selekcijama, svaka im čast".

Upitan da uporedi tehniku Olma i Mbapea, rekao je da je razlika kao nebo i zemlja. "Mbapeovov dribling je jednoličan, velika je razlika kako primaju lopte on i Olmo, ovaj je provaljen jer je možda Francuz, mlad, Arapi, našao ovčice da im uzima lovu. Ovaj mali je klasa, vidi se po ponašanju, on pleni. Imate ljude koji plene, marketinški se dižu, ali nema šanse da Olmo 15 šuteva prebaci preko gola. Mbape ima taj unutrašnji uzal, brzinu, ali vidite kako se brzina eliminiše kada imate pametne igrače"

Francuzi će u nedelju igrati u finalu Evropskog prvenstva protiv pobednika polufinala Engleska - Holandija.