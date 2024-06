Novi trener Partizana Aleksandar Stanojević osvrnuo se na pravilo o bonus igračima.

Fudbalski klub Partizan će u novu sezonu sa Aleksandrom Stanojević na klupi, a jedno pravilo u Superligi još nije poznato. Ostaje da se vidi koliko će bonus igrača morati da se nađe na terenu u svakoj utakmici elitnog ranga srpskog fudbala, odnosno koje će se godište uklapati u to pravilo - da li će momci rođeni 2002. godine i dalje biti bonusi!

O pravilu koje zanima čitavu Srbiju novi trener Partizana govorio je na konferenciji, odmah nakon što je promovisan po treći put. Aleksandru Stanojeviću nije po volji pravilo, odnosno ne sviđa mu se način na koje se ono primenjuje u Srbiji. Imali smo i prethodne sezone situaciju da se kao bonus igrači računaju reprezentativci drugih država, što ne ide u prilog srpskom fudbalu.

"Prva stvar, nisam fan bonusa. Ako pričamo o bonusima, ako pričamo o srpskom fudbalu, moramo da imamo egzaktne podatke, da se pripremimo za to. Ako kažete danas, a postavite bonuse za 15 dana, to je neprofesionalno i nekorektno. Zavisi koje će godište biti bonus. Ako je igrač od 23 godine bonus, to nema smisla. Ako je bonus strani igrač koji igra za stranu reprezentaciju i ima srpski pasoš, to je smešno i neozbiljno i nije dobro za srpski fudbal. Mi jesmo za, ali ajde da to ide nekim redovnim putem, da se pripremimo", istakao je Stanojević.

Stanojević smatra da je neozbiljno menjati pravilo pred sezonu koja počinje za 20 dana, pošto timovi nisu pripremljeni za takve odluke! "Ne da se klub priprema za godište 2004. pa kupi igrača a onda postoji mogućnost da bonus bude 2002. godište. Ne verujem da bi bili toliko neozbiljni da 20 dana pred početak prvenstva promene pravila. Pravila se u UEFA govori za narednu godinu. Nadam se da će biti dobro za srpski fudbal. Ja sam za to da guramo našu decu. Sećate se da sam igrao sa dva-tri mlada igrača i kada nije bilo pravila o bonusima

Podsećamo, Aleksandar Stanojević je igrao za Partizan u mlađim kategorijama, zatim i za seniorski tim Partizana u svom drugom mandatu u Humskoj, a sada počinje i svoju treću trenersku vladavinu. Kao igrač ima osvojen Kup Jugoslavije, a kao trener dve titule i Kup Srbije sa crno-belima.