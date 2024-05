Krilni napadač Nemanja Radonjić već je stigao u Beograd i odmah posjetio Zvezdu, dok se priča o eventualnom transferu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Crvena zvezda već pravi tim za novu sezonu - stigao je Luka Ilić, pominju se Nemanja Stojić, Srđan Babić, Vanja Drkušić... Među onima koje bi navijači rado voljeli da vide u crveno-bijelom dresu je i Nemanja Radonjić (28), koji je svojevremeno malo duže od godinu dana bio član Crvene zvezde. Fudbaler Torina koji je sezonu završio na Majorci sada je u Beogradu i to baš na stadionu Zvezde.

Da li je riječ o pregovorima ili samo rpijateljskoj poseti klubu za koji navija ostaje nam da vidimo, ali Crvena zvezda se pohvalila Radonjićevom posjetom. "Uvijek rado viđen gost na Marakani - Nemanja Radonjić", navodi se u objavi uz fotografiju brzonogog krilnog napadača koji bi mogao da bude jedno od najvećih ljetnjih pojačanja.

Podsjećamo, Crvena zvezda će ovog ljeta tražiti pojačanja i na poziciji krila. To je prethodnih dana najavio i generalni direktor Zvezdan Terzić. "Nemanja Radonjić je naše dijete i uvijek ima otvorena vrata Zvezde. Razgovarao sam sa njim, on ima želju da dođe u Crvenu Zvezdu, ali ne pitamo se mi. On je igrač Torina, Majorka ima opciju otkupa, ako je aktivira, ne pita se više niko, Nemanja je već svojim potpisom na pozajmicu to prihvatio", rekao je Terzić.

Radonjić je ponikao u Partizanu, čiji je bio jedan od najtalentovanijih igrača u mlađim kategorijama. Uslijedio je odlazak u Akademiju Hadži, zatim Romu, pa Empoli i Čukarički pre nego što je obukao crveno-bijeli dres. Nikada nije krio da je navijač Zvezde, ali je tek u ljeto 2017. godine prvi put obukao crveno-bijeli dres tima za koji je navijao. Tokom boravka u Zvezdi Radonjić je odigrao 47 mečeva, uz 11 golova i osam asistencija.

Srpski fudbaler je za 12 miliona eura - a nije sve pripalo Zvezdi - otišao u Olimpik iz Marseja. U narednim godinama igrao je još i za Hertu, Benfiku, Torino i Majorku. Radonjić je godinama bio reprezentativac Srbije i upisao je 44 nastupa, ali neće ići sa nacionalnim timom na Evropsko prvenstvo. Zbog te odluke odlučio je da ne igra za Srbiju dok je Dragan Stojković selektor.