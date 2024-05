Mančester siti će od 2025. godine voditi neki novi trener pošto Pep Gvardiola odlazi.

Izvor: MN Press

Pep Gvardiola će napustiti Mančester siti na kraju naredne sezone, javili su mediji u Engleskoj još prije mjesec dana, a potom opet to potvrdili nakon što je Junajted "ukrao" pehar FA Kupa svom gradskom rivalu. Trofejnom treneru ugovor ističe 2025. godine i po informacijama sa Ostrva nema namjeru da produžuje saradnju, pošto je došlo do zasićenja, što i ne čudi kada se uzme u obzir da još od 2016. godine radi u ovom klubu.

Kako objašnjavaju iz "Dejli Mejla", s ovom odlukom Gvardiole se još nisu pomirili u Mančester sitiju i pokušavaju da ga ubijede da se predomisli, međutim čini se da im to neće uspjeti. Gvardiola je već obavijestio sve da mogu da traže novog trenera, čak je i lično predložio nasljednika u vidu Mičela, trenera Đirone.

Osim njega, spominju se još i Julijan Nagelsman, Roberto de Zerbi i Ćabi Alonso, ali iako su ovo sve sjajni treneri, nisu Gvardiola. Zato je Siti odlučio da Gvardioli tokom ljeta napravi još moćniji tim da bi ga tim potezom odobrovoljio, ali vidjećemo da li će upaliti...

Za osam sezona, Gvardiola je osvojio naslova prvaka Engleske, dva FA Kupa, četiri Liga kupa, Ligu šampiona, UEFA Superkup, FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo, najvjerovatnije će to i uvećati do kraja aktuelne sezone, otud i pitanje - šta još može da ponudi Sitiju, a da već nije? I šta to Siti može njemu da ponudi?