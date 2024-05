U finalu Lige Evrope 22. maja u Dablinu sastaće se Bajer Leverkuzen i Atalanta

Izvor: Profimedia/IMAGO

Olimpijakos je i drugi put pokazao Aston Vili kako se igraju mečevi nokazut faze evropskih takmičenja, pa će 29. maja u Atini igrati finale Lige konferencije.

Grčki velikan je poslije 4:2 u Birmingemu iskoristio svoje šanse i u Pireju i savladao engleskog predstavnika 2:0 - opet je junak bio Ajub el Kabi.

Marokanac, koji je prošlog četvrtka postigao het-trik na „Vila parku”, sada je bio dvostruki strijelac - mrežu Emilijana Martinesa je tresao u 10. i 81. minutu.

Tako je crnogorski as Stevan Jovetić (nije igrao ni u revanšu) dobio šansu da se bori za prvi evropski pehar u karijeri i ima šansu da do njega dođe protiv Fiorentine, kluba za koji je igrao od 2008. do 2013. godine.

Poznati su finalisti Lige Evrope.

Leverkuzen je odigrao neriješeno protiv Rome 2:2, ali je u prvom meču u Rimu slavio sa 2:0.

Roma je golovima Paredesa sa penala u 43. minutu i 66 minutu anulirala minus iz Rima.

Prednost Rimljana prepolovio je Mansini autogolom u 83. minutu, a remi i nastavak nestvarne serije mečeva bez poraza Leverkuzenui je donio Stanišić u sedmom minutu nadoknade vremena.

Sjajno je branio srpski golman Mile Svilar koji je maltene začarao mrežu Rome, ali nije bilo dovoljno za fantastični nemački klub.

Atalanta je savladala Marsej rezultatom 3:0 nakon 1:1 u prvom meču.

Strelci su bili Lukman u 30., Ruđeri u 52. minutu i Ture u 90 . minutu.