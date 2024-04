Igor Duljaj neće moći da vodi ekipu zbog suspenzije, pa će tokom utakmice biti na tribinama.

Izvor: MN Press

Partizan gostuje Crvenoj zvezdi u 173. večitom derbiju, biće to jedan od dva duela u kratkom vremenskom razmaku. Okršaj u subotu biće u okviru Superlige, pa će četiri dana kasnije igrati u Kupu Srbije. Na prvom duelu na klupi crno-bijelih neće moći da sjedi Igor Duljaj zbog žutih kartona.

Svjestan je i sam da je situacija neobična. "Nije prijatna situacija, ne znam da li se do sada desilo da trener ne vodi tim na derbiju. Ima tu i moje krivice, zbog kartona koje sam dobio na nekim prethodnim mečevima. Bio sam ranije u ovakvoj situaciji ,kada je Stanojević bio suspendovan u Evropi, pa sam vodio meč po njegovim instrukcijama. Može to da bude problem u komunikaciji, ali se ekipa sprema za ono što ih čeka. Ako bude nešto, razgovaraćemo putem mobilnog telefona, oni koji imaju moj broj, molim ih da me ne zovu tokom meča", rekao je Duljaj i dodao da će Saldanja biti u protokolu.

Nije još uvjek siguran gde će biti na "Marakani". "Ne znam na kom dijelu stadiona ću se naći. U svakom slučaju, treniramo. Kolege će imati instrukcije, igrači znaju šta se traži. Jedino na poluvremenu neka telefonska komunikacija, da se dogovorimo da li je potrebna izmjena. Zavisiće i od rezultata, videće se šta je logično. Nema tu filozofije i mudrosti. Žao mi je što neću biti pored njih, teže je sa tribina gledati."

Jedno od pitanja bilo je baš u vezi toga, da li će možda sa tribina imati drugačiju perspektivu utakmice. "Nemam to iskustvo i taj kvalitet, potrebno je da prođe neko vrijeme, da trener u datom trenutkku može da vidi nešto. Lakše je gledati sa tribina, jer ima jasnija slika. Zato postoje pomoćnici, kolege, koji mogu da ukažu na nešto što vi ne vidite. Posao je težak. Lakše se vidi kada ste gore iz možda neke druge perspektive. Žao mi je što neke stvari neću moći da prenesem u datom trenutku. Treniramo, igramo kako igramo, igrači kada izađu na teren, znaće ko šta treba da radi", zaključio je Duljaj.