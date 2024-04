Golman Partizana ove sezone je najbolji igrač tima iz Humske.

Teže nego što su očekivali, fudbaleri Partizana su stigli u polufinale Kupa Srbije - tek nakon boljeg izvođenja penala eliminisali su Voždovac (1:1, penalima 4:3). Uloga junaka i ovog puta je bila namijenjena golmanu Aleksandru Jovanoviću, najjačoj kariki tima u tekućoj sezoni. Nakon igrača Sabaha i Grafičara iskusni čuvar mreže začarao je i fudbalere Voždovca, kojima je ukupno odbranio tri penala.

Prvo je Nišlija na golu crno-bijelih zaustavio udarac Džuniora Flemingsa nakon penala koji je skrivio Nemanja "Taki" Nikolić, a zatim u penal seriji nisu uspjeli da ga matiraju Mihajlo Nešković i Stefan Pirgić, strelac jedinog gola za Voždovac tokom meča u Humskoj. Nakon što je još jednom postao junak, Jovanović se oglasio za klupski sajt.

"Nije bilo lako, ali je najvažnije da smo prošli dalje, u polufinale! To je u ovom trenutku najbitnije. Trebalo je da privedemo utakmicu kraju na malo drugačiji i ozbiljniji način, ali smo primili gol i otišli u penal seriju. Vrijeme utakmice nije odgovaralo igračima, bilo je jako teško za trčanje, ali to naravno nije opravdanje. Idemo dalje - najbitnije je da smo prošli u polufinale!", istakao je Jovanović i dodao: "Imamo taj inat, to nas prati od početka sezone. Kada je rezultat bio 1:1, došli su penali, stali smo zajedno svi i rekli: „To je to - nema nazad! Tako je - kako je, idemo na penale i daćemo sve od sebe da se fokusiramo na igrače, šuteve, odbranu i da prođemo dalje! Dobijena je samo jedna runda, ostale su još dvije utakmice do trofeja koji je krajnji cilj Partizana."

Jovanović je bio heroj Partizana na evropskom meču protiv Sabaha, ali i u prethodnoj rundi Kupa Srbije protiv Grafičara. Njegove odbrane u penal seriji sada su već zaštitni znak crno-bijelih, koji žele da posle četiri godine pauze osvoje trofej. Aleksandar Jovanović jeste jak adut u toj borbi jer se lako fokusira kada dođe do udaraca sa bijele tačke.

"Tako je! To me je naučilo ranije iskustvo - da se ne fokusiraš na ono što je iza tebe, već na ono na šta možeš da utičeš u datom trenutku. Danas je ispalo kako treba, baš kao i u nekoliko situacija u prošlosti", istakao je golman Partizana, uz osvrt na saigrače: "Da, to se ponavlja iz penal serije u penal seriju i ako budemo igrali i dalje, nadam se da će biti tako! Sve pohvale za Sameda Baždara! To je momak koji je iz naše škole, koga zaista treba pohvaliti. Trudim se i privatno da ga posavjetujem. Zajedno smo i u sobi, te imamo vremena za razgovore. Sve čestitke njemu, dao je dosta golova i na pravom je putu, samo nek nastavi tako!“

Prije nego što je najavio šta čeka Partizan do kraja sezone i kakvi su ciljevi crno-bijelih, Aleksandar Jovanović je pohvalio igrače Voždovca koji su u roku od desetak dana dva puta namučili crno-bijele. "To su mladi momci, koji jako lijepo igraju - od noge do noge, od golmana pa sve do napada. Sve čestitke i njima. Žao mi je što ih ne prati rezultat, zato što su zaista mladi i igraju bez pritiska, ali će im pritisak doći, jer sada kreće borba za opstanak. Nadam se, i vjerujem, da će se izdići i izvući iz toga. Nije lako kada su momci toliko mladi", rekao je Jovanović i osvrnuo se na obaveze Partizana: "Mi već sutra počinjemo da spremamo tu utakmicu i onda do kraja imamo još osam utakmica u Superligi Srbije. Znamo jasan cilj - sve utakmice moramo da pobijedimo! Spremamo se, ali to nije lako, zato što imamo konstantan pritisak, zbog bodova koje smo ispustili. Naš vječiti rival dobija svaku utakmicu, te neće biti lako“.

Partizan u 30. kolu Superlige gostuje Čukaričkom (nedjelja, 19:15), a to će biti i posljednji meč tima Igora Duljaja prije nego što se tabela prepolovi. Crno-bijeli će u prvom kolu plej-ofa igrati protiv Crvene zvezde, na terenu aktuelnog šampiona i lidera Superlige. Taj meč mogao bi da bude najbitniji u sezoni, jer bi trijumf Partizana dodatno zakomplikovao situaciju na vrhu tabele.







