I selektor Engleske Garet Sautgejt kritikovao novi dizajn.

Izvor: Profimedia

Novi dizajn dresova fudbalske reprezentacije Engleske izazvao je skandal u toj zemlji. U saradnji sa proizvođačem sportske opreme "Najki", Fudbalska asocijacija Engleske redizajnirala je i osnov engleske zastave, krst Svetog Đorđa, sveca zaštitnika Engleske od 1348. Taj krst više nije crvene boje, već je dizajniran u više boja, što je naljutilo i selektora Gareta Sautgejta.

"Mislim da mogu da naprave neobičan dizajn, ali ne možete reći da je to zastava Svetog Đorđa, jer nije. To je, zato, nešto sasvim drugačije. Najvažnija stvar na dresu Engleske su tri lava, to je stvar koja je naš simbol i to nas razlikuje od ragbi reprezentacije Engleske ili kriket reprezentacije. Veliki sam patriota, vjerujem da bi trebalo da slavimo praznik Svetog Đorđa više nego što bi trebalo, ali donekle razumijem i da ljudi ne misle da bi trebalo da mijenjamo tu zastavu", kazao je on.

Izvor: Daniel LEAL / AFP / Profimedia

Portparol Fudbalske asocijacije Engleske se oglasio ovim povodom. "Novi dres Engleske ima više elementa dizajna i osmišljen je kao omaž reprezentaciji Engleske koja je 1996. godine postala prvak svijeta. Nije prvi put da je krst Svetog Đorđa obojen različitim bojama. Ponosni smo na njegove crvene i bijele boje, to je engleska zastava. Shvatamo šta to znači našim navijačima i kako ih to ujedinjuje i inspiriše i ta zastava biće visoko istaknuta na Vemlbiju u subotu na utakmici protiv Brazila, kao i uvijek", kazao je on.

I kompanija "Najki" morala je da se oglasi. "Nikada nam nije bila namjera da vrijeđamo, već da slavimo heroje koji su 1966. trijumfovali, kao i njihov uspjeh".

Reprezentacija Engleske će u novom dizajnu dresa nastupiti i na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, na kojem će u grupnoj fazi igrati protiv Srbije, Slovenije i Danske.