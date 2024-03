Meridianbet Prva fudbalska liga - 24. kolo

Izvor: MN Press

Nikšićani su slavili na gostovanju Petrovcu rezultatom 2:1, nakon preokreta i sa igračem više.

Dva gola za Sutjesku postigao je Dušan Vuković, dok je strijelac za domaću ekipu bio Nemanja Carević.

Domaći su stigli do vođstva u 18. minutu, kada je, nakon kornera, lopta došla do Carevića, koji je sa ivice šesnaesterca poslao u mrežu. Nakon što je Kordić dobio crveni karton, Sutjeska je vrlo brzo sa igračem više došla do izjednačenja, te je prvi pogodak Vuković postigao već u 31. a drugi u 55. minutu utakmice.

Jezero je nadigralo Mladost Lob-bet rezultatom 1:0.

Jedini gol je postigao Edis Redžepagić u 28. minutu, pa je Jezero treći put ove sezone bilo bolje od debitanta u 1. CFL.

u 18 časova počinju dva susreta - Dečić AdmiralBet - Rudar i Mornar - Jedinstvo Franca.

Budućnost je sjutra (17.30) domaćin Arsenalu.

