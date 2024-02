Njemački stručnjak se brani!

Izvor: Anke Waelischmiller/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia

Bajern prolazi kroz velike probleme i već je najavljeno da će Tomas Tuhel otići, a da bi umjesto njega mogao tvorac čuda u Bajeru, Ćavi Alonso. Njemački trener usred oluje brani sebe i tvrdi da nije samo onaj ko pravi greške.

"Jedina stvar koja je sada bitna je da stvari budu postavljene jasno. To je dobro za utakmice i za treninge. Važno je i to da trener ima slobodu u djelovanju. Ne morate da razmišljate o dalekosežnim posljedicama svojih izbora, možete da budete i manje obazrivi", rekao je on.

Osvajač Lige šampiona Čelsijem trenutno zaostaje velikih osam bodova za Bajerom iz Leverkuzena, na 12 kola do kraja. "Nije bitno da li razumijem odluku kluba ili ne, kao i da li sam srećan zog nje ili nisam. Ne mislim da sam jedini koji je problem, ali preuzimam svoju odgovornost. Nijesam zadovoljan načinom na koji tim igra i nijesam zadovoljan već duže vrijeme", rekao je Nagelsman, dva puta ponovši da "nije samo on problem".