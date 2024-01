Džordan Henderson jedan je od fudbalera koji moli da ga puste da ode iz Saudijske Arabije...

Izvor: Profimedia

Zaletjeli su se mnogi poznati fudbaleri i otišli u Saudijsku Arabiju kako bi zaradili astronomske svote novca. Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić tamo brilijraju, daju golove, uživaju na terenu, ali ima onih koji imaju potpuno suprotno iskustvo. Među njima je i Džordan Henderson. Bivši kapiten Liverpula po svaku cijenu želi da napusti Al-Etifak.

On je ljetos potpisao ugovor do 2026.godine, otišao je sa "Enfilda" i u Arabiji je, prema pisanju britanskih medija zarađivao oko 700.000 eura nedeljno. Neki tvrde da je ta cifra "prenapumpana" i da je plata manja, ali čak i da je to slučaj, spreman je da se odrekne ogromne svote novca samo da pobjegne odatle.

Juventus je navodno bio zainteresovan da ga dovede, ali se sve promijenilo kada je čuo da je Nemanja Matić na tržištu, a javio se i Ajaks. Za to vrijeme Henderson pokušava da ubijedi čelnike svog kluba da ga puste da se na zimu vrati u Evropu. Iz Al-Etifaka nemaju namjeru da ga puste da ode tek tako, posebno ako se uzme u obzir novac koji su investirali da bi doveli engleskog reprezentativca.

Spekuliše se da je glavni razlog njegove želje za odlaskom to što porodica ne može da se navikn na život u Arabiji. Zbog svega toga radi sve što je u njegovoj moći da dođe u Evropu, makar na pozajmicu. Hoće li u tome uspjeti? Ostaje da se vidi...

Nije jedini koji ima probleme, priča se i da će Karim Benzema da ode, kao i Roberto Firmino.