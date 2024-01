Nije imala snage da mu saopšti da čekaju dijete.

Italijanska voditeljka Dileta Leota, zaštitno lice Serije A, postala je prošle godine majka u vezi sa poznatim njemačkim golmanom Lorisom Karijusom (30). Svojevremeno tragičar Liverpula u kijevskom finalu Lige šampiona protiv Real Madrida sada je rezerva Njukasla i svaki slobodan trenutak koristi da dođe do Italije, makar i na 24 sata, da bude sa Diletom (32) i ćerkom Arijom, rođenom 16. avgusta.

U intervjuu za "Gazetu delo Sport", atraktivna Dileta je otkrila detalje iz privatnog života i to kako je saznala da je trudna i kako to nije mogla da kaže svom dečku. Na pitanje šta je prvo pomislila kada je stigao rezultat testa, odgovorila je iskreno: "Pomislila sam - s*anje, šta da radim sada?! Bio je to nerealan trenutak. Razmišljala sam - šta bi sada trebalo da uradim? To traje do šestog meseca trudnoće, posle čega shvatite da se u vama stvara novi život". rekla je voditeljka.

Kako je saopštila to Karijusu? "Uzela sam telefon i pozvala ga na video-poziv. Pogledala sam posle toga test i zaćutala sam. Više ništa nisam govorila. Pitao me je šta se dogodilo, ali nisam imala snage da mu odgovorim, pa sam okrenula telefon i pokazala mu rezultat testa".

S obzirom na to da je Korijus i dalje u Engleskoj, beba je kraj majke u Italiji, a Njemac redovno dolazi da ih obiđe. "Nevjerovatno je, zaljubljeni su jedno u drugo. Loris je veoma drag i Arija se istopi kada je pogleda. Da ne pomenem to da su identični, da imaju isto lice. S obzirom na to da je u Njukaslu, često je u avionu i čim ima slobodan dan, on dolazi, makar i na 24 sata. Nadam se da će tokom zime preći u neki italijanski tim, iako ima još godinu ugovora sa Njukaslom i tamo mu je lijepo. Ipak, to je takav posao da su koferi uvek spakovani i shvatila bih bilo kakvu odluku da donese, ali nadam se da će nam biti malo bliži".

Koliko djece planiraju? "Svakako sanjam o dvoje, a mislim da bi sa velikom porodicom sa četvoro djece sve postalo teže", iskrena je Dileta, koja se ekspresno vratila svom poslu i već je kraj italijanskih terena sa mikrofonom u ruci.

Dileta Leota izvještava sa utakmice Serije A od sezone 2018/19 za američku TV mrežu "DAZN", a prethodno je radila za Skaj sport i javljala se sa utakmica Serije, Vodila je festival u Sanremu, izbor za Mis Italije, a vodi i svoj podkast o trudnoći i majčinstvu.

