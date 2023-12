Mauro Ikardi i Vanda Nara ne obaziru se na komentare drugih, ni deset godina kasnije.

Izvor: Instagram/loveboka/wandanara/Screenshot

Vanda Nara i Mauro Ikardi privlačili su pažnju tokom čitave godine, djelovalo je da će se razvesti zbog toga što je fudbaler prevario suprugu, međutim opet su u ljubavi kao da se ništa nije dogodilo. Tako su zapravo zajedno proveli deceniju, a dobro je poznato i kako je uopšte došlo do toga da njih dvoje završe zajedno...

Vanda Nara je bila u braku sa fudbalerom Maksijem Lopezom od 2008. do 2013. godine, zajedno su dobili troje djece, međutim argentinska ljepotica se tada zaljubila u njegovog prijatelja. Neki kažu i najboljeg prijatelja. Mauro Ikardi je tada imao samo dvadesetak godina kada je "poludio" za Vandom i nedugo potom se saznalo da su "švrljali" iza Maksijevih leđa, tako da je u javnosti "pukla bruka" i ubrzo je čitav svijet saznao za to...

Mnogi saigrači Maura Ikardija podržali su ga u tom "grijehu", ali bilo je i onih koji nisu blagonaklono gledali na takav potez. Među njima je i Zdravko Kuzmanović koji je Maura Ikardija znao iz dana u Interu, pa je u intervjuu za MONDO u emisiji "Mojih Top 11" ispričao kako je u tom trenutku izgledala situacija u svlačionici.

"Milito je tad već bio pod teretom povrede ligamenata kolena, ali se na treningu vidjelo da je strašan igrač. Kad te zalomi, zalomi te pošteno. Nisi nikada smjeo da ga napadaš iz punog sprinta. Riječ je o legendi Intera, ušao je u istoriju kao strijelac odlučujućih golova u pohodu na sva tri trofeja 2010. godine. Bila mi je čast i zadovoljstvo da sa njim budem u istoj ekipi. Kao i sa Ikardijem. Sjajan strelac, došao je u Italiju kao klinac, postigao je preko 100 golova za Inter. Mislim da je pogriješio što je otišao u PSŽ. Privatno je malo lud, pravio je gluposti, prozivao se sa navijačima. Da je ćutao i radio svoj posao, postao bi legenda Intera. A to što je oteo ženu najboljem drugu... To ne ide nikako, to se ne radi! Okej, njegova stvar, neka radi šta hoće, ali je baš ispalo glupo!", ispričao je bez ustručavanja Zdravko Kuzmanović.

Vanda i Mauro imaju dvoje djece i njihov brak je posle svega bio na "staklenim nogama", ali na iznenađenje svih - uspjeli su da prebrode sve probleme i još uživaju. Pogledajte kako danas izgleda Vanda Nara koja je nedavno proslavila 37. rođendan.

Inače, posle fijaska u Parizu, gdje je Mauro Ikardi imao i najveće privatne probleme u karijeri, odlučio je da ode u Tursku. Za sada u dresu Galatasaraja blista, a i prelijepa Argentinka je često gost u Istanbulu gdje sa tribina podržava svog supruga kome je na kraju oprostila prevaru.

I takođe obožava da provocira na plaži, kad god ima priliku...