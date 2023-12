Arijana Mihajlović ostavila je srceparajuću objavu na godišnjicu smrti Siniše Mihajlovića...

Siniša Mihajlović preminuo je na današnji dan, 16. decembra 2022. godine posle duge i teške borbe sa leukemijom. Tragična vijest potresla je cijeli svijet, a na dan kada je otišao u legendu njegova udovica Arijana oglasila se na društvenim mrežama. Nešto posle ponoći ostavila je srceparajuću poruku.

"Nikada nije bila samo ljubav. Bio je tu zagrljaj koji mi je rekao - nemoj da se plašiš. Godinu dana bez tebe. Nedostaješ mi", napisala je ona na Instagramu i tako se još jednom sjetila legendarnog Mihe koji je preminuo u 53. godini.

Arijana je dobila pregršt poruka podrške na spomenutoj objavi, među njima bila je i poznata italijanska pjevačica Frančeska Alota. "Probaj da posmatraš to na drugi način, imala si tu sreću da osjetiš pravu ljubav. Meni se to nije dogodilo. Uvijek će Siniša biti pored tebe, jer zaista vjerujem u to da nas oni koje volimo gledaju sa nema. Imaš predivnu djecu koja su uz tebe i podržavajute i mi, koji smo tvoji prijatelji, tu smo za sve. Budi hrabra i jaka draga moja. Nastavi dalje sa stisnutom pesnicom", napisala je Frančeska.

Ne zaboravljaju Sinišu ni klubovi u kojima je ostavio veliki trag. Tako je Sampdorija odlučila da na utakmici protiv Ređane igra u posebnom dresu na kom će se naći i Mihajlović. "Već je prošla godina, ali Siniša Mihajlović je uvijek sa nama. U našem sjećanju i u našim srcima. I biće tu i sjutra, u subotu 16. decembra, da bi bio sa nama i na gostovanju u Ređo Emiliji. Kao fudbaler, a potom i kao trener, Siniša je ispisao neizbrisive stranice Sampdorijine istorije. Zbog tog razloga, na prvu godišnjicu njegove smrti, klub je htio da oda poštovanje sjećanju na njega time što će mu posvetiti poseban amblem na dresu", stoji u objavi kluba.

Na stadionu će se naći i kultna slika slobodnog udarca srpskog asa, a dresovi u kojima će tim igrati biće prodati na aukciji putem interneta i sav prihod ide u humanitarne svrhe.