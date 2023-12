Evo šta su im poručili.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Navijači Crvene zvezde istakli su transparent na stadionu "Mladost" u Kruševcu pred meč Napredak - Zvezda. "Kažu da se sreća vrati dobrim radom i iskrenim odnosom prema grbu!", njihova je poruka timu koji je ispao iz Lige šampiona posle pet mečeva i ostao bez šanse da izbjegne poslednje mjesto u grupi.

Posle niza kikseva na šest bodova zaostatka za Partizanom (uz odigranu utakmicu manje), Delije traže reakciju fudbalera i trenera. Nakon što su već dali "žuti karton" izraelskom treneru, navijači Crvene zvezde prošlog mjeseca su održali i sastanak sa fudbalerima u svlačionici. Tom prilikom treneru Baraku Baharu pokazan je "žuti karton", a igračima je poslata poruka da moraju da igraju bolje nego do sada.

Posle nekoliko mjeseci lutanja posle optimističnog početka sezone, Zvezda je u značajnim problemima. Na to je ukazalo i saopštenje Delija pred meč, u kojem su takođe opomenuli igrače i stručni štab da je krajnje vrijeme da se trgnu.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Ovo su im poručili: "U nedelju od 15 časova igramo prvenstvenu utakmicu u Kruševcu. Sezona je, malo je reći turbulentna i nismo očekivali ovakav rasplet do sad. Ni na Evropskom planu, ni u domaćem prvenstvu. U Evropi nije urađeno ono što smo svi očekivali, i naravno da niko nije srećan zbog toga, na kraju krajeva baš ta sreća nam je i falila ovog puta pored brojnih nedostataka iako smo igrali možda i sa klubom koji je u ovom trenutku slabiji od nas, mi to nismo znali da iskoristimo i tu smo gdje smo. Ipak, zalaganje igrača u prvenstvu, posebno trenera, moraće i te kako da se promijeni i da prepoznamo makar i sada tu ekipu sa priprema i početka sezone, kojoj se predviđala velika budućnost i uspjesi. Sada su svi na ispitu, koji neće biti smislen, ukoliko ih bodri ali istovremeno i ne pritiska ogromna Zvezdaška masa, na kojem god stadionu igrali. Navijači Zvezde hoće da vide tim koji se za početak bori, koji ne propušta šanse koje se ne propuštaju ni na malom fudbalu, hoćemo konačno da vidimo šta ovaj tim zna jer i pored Evrope iz koje smo ispali, nama je titula sve! I nikako nećemo dozvoliti da drugi klubovi budu ispred našeg a nastavi li se ovakav odnos prema grbu koji nose, prema klubu za koji igraju... Nastavljamo dalje, još jače, pa ako dođe do toga svi ćemo uživati, a možda i kritikovati, tražiti promjene... Ali sve će to imati smisla samo ako svaki stadion gdje Zvezda gostuje bude pun našim navijačima, počevši od Kruševca, a Marakana bude što punija. Na ovakvu stvar potrebno je odgovoriti reakcijom a jedina ispravna u ovom trenutku je da se dođe masovno na svaku utakmicu i da ih, ako već ne znaju gdje su došli, naučimo šta je Zvezda!

