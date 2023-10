Fudbaleri Crvene zvezde gostuju RB Lajpcigu, utakmica startuje u sredu, 25. oktobra.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda gostuje Red Bul Jajpcingu u okviru trećeg kola Lige šampiona koji je na programu od 21 čas. Stadion u Nemačkoj će biti otvoren od 19 časova, a crveno-beli su se oglasili putem saopštenja s obzirom da je veliko interesovanje pristalica crveno-belih pred ovaj duel. Klub je pozvao sve navijače da dođu u što većem broju da podrže svoje ljubimce na evropskoj sceni, a instrukcije pred polazak glase ovako:

"Kako biste obezbedili nesmetan dolazak i odlazak autobusom, koristite sledeću rutu da biste izbegli trenutne građevinske radove: Državni autoput BAB 9, izlaz br. 17, „Leipzig-West“ >> B181 u pravcu Lajpcig >> Merseburger Straße >> levo Rückmarsdorfer Straße >> Hans-Driesch-Str. Über Landauer Brücke >> Ulica kod Sportforum >> Jahnallee >> Cottaweg (označena mesta za parkiranje autobusa na desnoj strani puta).

Državni autoput BAB 14, izlaz br. 23 „Leipzig-Mitte“ >> B2 Maximilianallee >>Berliner Straße >> Parthenstraße >> Uferstraße >> Emil-Fuchs-Straße >> Zöllnerweg >>Leutzscher Allee >> Am Sportforum >> Cottaweg (označena autobuska parking mesta sa desne strane). Navijači izlaze iz autobusa kada stignu na autobusku stanicu direktno na Landauer Brücke. Odatle možete prošetati stazom pored reke Uferweg do RB Arene Lajpcig. Navijači će ući posle utakmice na Cottaweg. Posle utakmice počinje odlazak prema BAB 9.

Imajte na umu da su parking mesta na Cottaweg isključivo za parkiranje autobusa! Ako bude potrebno, to će sprovesti dežurne službe koje deluju na licu mesta. Za navijače koji dolaze individualno automobilom preporučujemo korišćenje označenih parking mesta P+R. Ona su sva veoma dobro povezana sa lokalnim javnim prevozom. Ulaznice važe kao karte četiri sata pre i četiri sata posle utakmice u svim javnim prevozima - vozom, brzim vozom, tramvajem i autobusom – širom Centralne nemačke saobraćajne asocijacije (MDV). Kompletan pregled svih P+R mesta dostupan je na veb stranici https://www.L.de/anreise-rbleipzig.

Vidi opis VAŽNO SAOPŠTENJE ZVEZDE ZA SVE NAVIJAČE PRED GOSTOVANJE U LIGI ŠAMPIONA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

U području RB Arena Lajpcig nema parking mesta za automobile. Imajte na umu da se bloku za goste može pristupiti samo sa severa preko Uferweg (Am Sportforum/Landauer Brücke). Povratak nakon utakmice od bloka za goste do vozila moguć je samo u pravcu severa preko reke Uferweg do Am Sportforum/Landauer Brücke.

Za dolazak i polazak vozom možete koristiti redovne međugradske i lokalne vozove do Glavne železničke stanice u Lajpcigu, Leipzig Hbf. Da biste koristili ICE/IC veze, potrebna je važeća karta! Transportna kompanija iz Lajpciga nudi liniju gostujućim navijačima između Glavne stanice u Lajpcigu (Leipzig Hbf) i Red Bul Arene (Red-Bull-Arena) (stanica „Sportforum Nord“). Autobusi polaze po potrebi sa stanice „Glavna železnička stanica (Hauptbahnhof), istočna strana (Ostseite), ulazak O i P“. Nakon utakmice, linija gostujućih navijača kreće od Red Bul Arene (Red-Bull-Arena) (stanica „Sportforum Nord“) direktno do glavne žel. stanice u Lajpcigu (Leipzig Hbf), Kurt-Schumacher-Straße. Karte za utakmicu vam daju pravo da koristite sve vozove, brze vozove, tramvaje i autobuse u mreži Centralno nemačkog transportnog udruženja (MDV) na dan utakmice, 4 sata pre i 4 sata nakon utakmice. Samo pojavljivanje u vreme kada se stadion otvara garantuje da ćete biti na stadionu kada utakmica počne! Veće zatvorene grupe koje stignu znatno kasnije verovatno neće moći da vide početak utakmice na stadionu zbog potrebne pažljive kontrole!

Na dan utakmice trg Richard-Wagner-Platz u 04109 Lajpcigu je dostupan kao mesto susreta navijača. Kao meru predostrožnosti ističemo da je za grupnu šetnju do stadiona potrebno obaveštenje ili dozvola! Ako ovo uključuje političko izražavanje mišljenja, vođa grupe to mora prijaviti nadležnom organu grada Lajpciga. Ako se ovo izvodi isključivo u svrhu pohoda zatvorene grupe na stadion, to se smatra posebnim slučajem za koji je potrebna dozvola. Dozvolu za to daje skupštinski organ grada Lajpciga. U svakom slučaju, primenjuju se odredbe Saksonskog zakona o grupnom okupljanju", stoji u zvaničnom saopštenju kluba.

BONUS VIDEO: