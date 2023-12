Prema tom ugovoru, sva fudbalska takmičenja u Crnoj Gori, od početka naredne sezone, igraće se loptama koje proizvodi kompanija Selekt.

Fudbalski savez Crne Gore i kompanija "Mercury", koja je zastupnik renomiranog danskog proizvođača sportske opreme Selekt, potpisali su danas ugovor o dvogodišnjoj saradnji.

Danska kompanija obezbijediće posebno dizajnirane lopte za Meridianbet Prvu crnogorsku fudbalsku ligu, Drugu, Omladinsku, Kadetsku, Pionirsku, Žensku i Futsal ligu na nacionalnom nivou, kao i lopte za odgiravanje utakmica u takmičenjima koja organizuju Udruženja klubova.

Generalni sekretar Momir Đurđevac kazao je da će Fudbalski savez klubovima na godišnjem nivou obezbjeđivati oko 6.000 lopti, prenose Vijesti.

"Nakon sagledavanja kompletne situacije, kao i potreba koje imaju svi naši klubovi, došli smo do zaključka da je potrebno napraviti novi korak kada je u pitanju obezbjeđenje lopti za sva fudbalska takmičenja u Crnoj Gori", rekao je Đurđevac. On je precizirao da je ugovorom predviđeno da sva fudbalska takmičenja i utakmice mlađih reprezentativnih, ženskih i futsal selekcija od početka sezone 2024/25 igrati loptama renomiranog danskog proizvođača Select. "Ujedno, svako takmičenje imaće svoju loptu, što do sada nije bio slučaj. Ugovorom je predviđeno da Fudbalski savez na godišnjem nivou, za potrebe klubova na svim nivoima, obezbijedi oko 6.000 lopti koje će se koristiti za odgiravanje utakmica i obavljanje trenažnog procesa", rekao je Đurđevac. Direktor kompanije Merkuri, Nikola Sumina, kazao je da ga je potpisivanjem ugovora napravljen novi korak u saradnji. "Već dugi niz godina naša kompanija sarađuje sa Fudbalskim savezom i od sljedeće sezone će, nakon što smo svih prethodnih godina obezbjeđivali lopte za Futsal takmičenja, Select biti prisutan na svim utakmicama u Crnoj Gori. Lopte koje prozivodi kompanija Select izuzetnog su kvaliteta i vjerujemo da će svi biti zadovoljni saradnjom", rekao je Sumina.