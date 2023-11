Maleni Belinjo je pravo čudo od deteta, a u nastavku karijere nastupaće za Dinamo, ali i za omladinske selekcije Hrvatske.

Izvor: Twitter/CroatiaFooty/Screenshot

Kao dete sa desetak godina Rafael Gomes Sirino, poznatiji po nadimku Belinjo, zapalio je brazilsku javnost. Zaigrao je za mlađe kategorije Vasko de Game, dominirao, a tu ga je uočio Dinamo iz Zagreba i doveo ga je u klub. Sada već nekoliko godina nastupa za "modre", a uspela je i Hrvatska da ga otme Brazilu!

Menadžer koji je Belinja i doveo u Dinamo nekadašnji hrvatski fudbaler Endi Bara je otkrio u razgovoru za "Indeks" da dečak želi da nastupa za "vatrene", a ne za domovinu!

"Zvali su nas iz Fudbalskog saveza Brazila, ali dečak želi da igra za Hrvatsku. Ljudi iz HNS-a jako su se zauzeli da prihvati njihov poziv i već radimo na tome da dobije pasoš što bi trebalo da bude gotovo do kraja godine. Prihvatio je poziv HNS-a. Belinju je u Hrvatskoj jako lepo, njegova porodica je ovdje srećna, izvrsno govori hrvatski i smatra Zagreb svojim domom", istakao je Bara.

Ne bi ovo bio prvi put da neki Brazilac nastupa za Hrvatsku. Prvo je to uradio napadač Eduardo koji je takođe kao dečak došao u Dinamo, a kasnije napravio karijeru u Arsenalu i Šahtjoru. On je upisao čak 64 nastupa za Hrvatsku uz 29 golova, a igrao je za "vatrene" i ofanzivni vezista Samir koji je jedno vreme povezivan sa Crvenom zvezdom.

Sada je Fudbalski savez Hrvatske potvrdio navode Endija Bare da su krenuli u akciju dobijanja papira za mladog Brazilca. Uskoro bi on trebalo da zaigra za mlađe selekcije.

"Možemo da potvrdimo da je pokrenuta procedura da Belinjo dobije hrvatsko državljanstvo te smo kroz razgovore s igračem i njegovim ocem dobili utisak da je željan da predstavlja Hrvatsku u budućnosti. Obaveza je HNS-a da prati sve talentovane igrače koji mogu da nastupaju za Hrvatsku, a Belinjo je po onome što je do sada pokazao izuzetno perspektivan i nadaren fudbaler. Savez je maksimalno angažovan kako bi okupio sve talente koji mogu i žele da igraju za Hrvatsku, pa je tako i u slučaju ovog mladića kojeg ćemo nastaviti da pratimo i podržamo u nastojanju da dobije hrvatsko državljanstvo", naveli su Hrvati.

Belinjo je u Dinamu od 2021. godine, a njegov menadžer je istakao da bi u budućnosti "novi Nejmar" kako ga zovu u Hrvatskoj mogao da vredi 100.000.000 evra!

"Mislim da bi on mogao da bude igrač od 100.000.000 evra. On ima 14 i po godina i mi ne znamo šta će biti jer je dete. Ali, ako nastavi ovim tempom i ako uspe da održa taj nivo i razliku koju pravi u ovom godištu, on će biti daleko najskuplji igrač u istoriji HNL-a. Ako dođe do seniora i održi nivo koji ima sad, koji su, recimo, pokazivali Kovačić ili Halilović, to će biti čudo. Da igra ovako u seniorskom fudbalu, on iz Dinama ide za 50.000.000 evra", rekao je Bara.