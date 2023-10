Velikan iz Amsterdama igra nikad gore otkako je iz kluba otišao kapiten Dušan Tadić.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Ajaks je nastavio da tone bez Dušana Tadića! Dok navijači Fenerbahčea slave kapitena reprezentacije Srbije u Holandiji pate za njih! U Erediviziji Ajaks je na dnu tabele, a sada su poraženi od Brajtona 2:0 u Ligi Evrope i tako su nastavili sa serijom očajnih rezultata ove sezone. Nakon toga engleski mediji su žestoko udarili po velikanu.

"Dejli mejl" je žestoko udario po sadašnjim igrama kluba. U prvom planu je bio Johan Krojf i njegov totalni fudbal. Ovo sada ne liči na to..."Pre 50 godina Johan Krojf je vodio tim koji je tri puta zaredom bio prvak Europe, zbog čega se u Ajaks zaljubio svet. Ipak, ovaj Ajaks, koji smo gledali u Brajtonu, bleda je senka spomenutog, ali i ostalih legendarnih Ajaksovih timova iz bliže prošlosti, koji su taj klub činili legendarnim", navodui se u tekstu, pa nastavlja: "Ajaks je u Brajtonu pogazio svoja načela. Umesto totalnog fudbala, velikan je kod evropskog patuljka, kome je ovo tek treća utakmica u kontinentalnim kupovima, igrao kukavički, povučeno. Ajaks je Brajtonu prepustio loptu, povukao se i čekao gol iz kontre. Nije ga dočekao. Krojf se okreće u grobu."

Nije bio tako oštar trener Brajtona Roberto De Zerbi koji se posle utakmice koncentrisao na prošle dane Ajaksa i istakao da je to jedan od najvećih klubova u istoriji. "To je klub koji je celu Europu učio da igra fudbal. Zato nam je pobeda nad takvim velikanom, i to igrajući fudbal onako kako su nas oni naučili da igramo velika. Posebno jer je Brajton donedavno bio niželigaš", rekao je De Zerbi.

Ajaks je poslednji u svojoj grupi Lige Evrope sa dva boda iz tri meča, Brajton ima četiri boda kao i AEK, a Olimpik iz Marseja sa pet bodova je prvi.

BONUS VIDEO: