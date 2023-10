Igor Duljaj održao je konferenciju za medije i pričao je o Spartaku, Superligi, prvom mestu, derbiju sa Zvezdom.

Superliga se vraća posle reprezentativne pauze, Partizan brani prvo mesto. Termin meča sa Spartakom pomeren je i umesto u subotu igraće se u petak od 20 časova u Subotici. Razlog toga je odloženi meč sa Radničkim koji se igra u Kragujevcu već u sredu.

Trener crno-belih Igor Duljaj održao je konferenciju za medije na kojoj je pričao o raznim temama. Počelo je sa poređenjima pošto domaći tim trenira Aleksandar Keržakov. "Ukrajinsko-ruska, ja sam ukrajinska škola. Mlad stručnjak koji je napravio odličan rezultat protiv TSC-a, to nam je opomena da nema nikakvog opuštanja. Ne znamo u kakvom je stanju teren, ono što je izuzetno važno jeste da shvatimo utakmicu izuzetno ozbiljno. Prva je posle pauze, što je čini najvažnijom i najtežom. U Spartaku ima dosta iskusnih igrača koji mogu da reše sve jednim potezom. Znam iz iskustva da je ova utakmica najbitnija, kao derbi. Moramo da se pripremimo za ono što nas čeka u Subotici", počeo je Duljaj.

Spartak ima pet pobeda do sada, među klubovima koje je savladao su TSC, Vojvodina, Voždovac... "Kada god smo igrali u Subotici bilo je nezgodno. Imaju dodatni motiv protiv Partizana, što je i normalno. Uvek su bili teški rezultati, da li su iznenađenje ili ne... Pobedili su TSC koji je imao tešku evropsku utakmicu pre toga, ali to ne umanjuje njihov trijumf. Imamo dodatni motiv, jer će biti dosta navijača i tamo ćemo se osećati kao domaćini, očekujem pun stadion i da će iz svih krajeva Srbije doći da podrže tim."

Naglasio je da neće biti "mešanja karata" u sastavu timova. "Nema kombinovanja. Ovo je najvažnija, prva i najvažnija. To je za nas derbi, finale. Samo to nas interesuju. Svi su zdravi, nema povređenih. Imam sastav u glavi, ali uvek nešto može da se dogodi. Kao prošli meč kada je nekoliko igrača imalo temperaturu, Belić je imao problem, boleo ga je zub. Znam tim sada."

Jedno od pitanja bilo je u vezi večitog derbija koji je ponovo pomeren i igraće se 20. decembra umesto 6. decembra. "Najveći problem je to što je sportski direktor Šahtjora planirao da dođe 6. decembra na derbi. Čuo sam se i sa predsednikom Šahtjora da bi voleo da gleda i da vidi neke mlade igrače. Od mene ništa nećete čuti ni javno ni tajno bilo šta o pomeranju termina."

Zatim je pričao o Natanu de Medini koji je igrao na prijateljskoj utakmici protiv OFK Beograda. "Znate kako, to je specifična pozicija gde su ovakve utakmice potrebne, igra pozadi. Nekoliko puta sam o tome pričao, to da je to vezni igrač, krilo, napadač, pa da ga ubacite 15 minuta, ovo je pozicija štopera, ne možete tako. Ne može postepeno da ulazi kao Zahid, Severina, Kalulu. U kombinaciji, da li jeste ili nije, sigurno neće biti u sastavu."

Ne želi da dozvoli bilo kakvo opuštanje njegovih igrača.

"Pripremamo se kao i za poslednji meč protiv Lučana. Biće motivisani, verujem da će teren biti dobar i da će dozvoliti i jednom i drugom timu da igra fudbal, publika zaslužuje da vidi fudbalsku predstavu. Uz pomoć navijača, koji su nam štit i vetar u leđa, neophodni su nam. Ne samo na ovoj, nego i na svakoj sledećoj. Ponavljam, za mene je Spartak u Subotici, petak od 20 časova prva i najvažnija utakmica."

Partizan je prvi na tabeli, ima 25 bodova, četiri više od Crvene zvezde. "Bez obzira što je prošlo devet kola, za mene je tek počelo prvenstvo. Neki dižu euforiju, s pravom ili bez prava. Ne spominje se ništa unapred, jedna utakmica može da te podigne i spusti dole. Niko nije nepobediv ili neranjiv. Imamo dobru podlogu da razmišljamo i da nam je cilj da osvojimo tri boda. Pokazali su da dolazimo do naše igre. Imate rivala koji je težak, koji ima svoj plan i cilj. Videli ste da nekad i bolji tim ne dobije meč, ima tu dosta faktora. Mi želimo da gledamo sebe", zaključio je Duljaj.

