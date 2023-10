Neočekivan gubitak podrške za Zlatka Dalića u Hrvatskoj.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske razočarala je u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i sada joj "visi" plasman na završni turnir. Nakon što ih je Turska pobedila u Osijeku (1:0), ništa bolje se nisu proveli ni na gostovanju na Ostrvu gde je Vels bio bolji (2:1), tako da je Hrvatska pala na treće mesto svoje grupe i sve je izvesnije da će kroz plej-of morati da se domogne učešća na Evropskom prvenstvu.

Ko je krivac za to? Selektor Zlatko Dalić, koji je "vatrene" vodio do finala Svetskog prvenstva 2018. godine i do bronze pre godinu dana u Kataru ističe da je "krivica njegova", a hrvatski mediji već su ozbiljno počeli da spekulišu o njegovoj sudbini što nikad nije dobar znak za trenera.

Tako hrvatski "Indeks" podseća da kada se poslednji put desila ista situacija - odnosno da je Hrvatska izgubila dva uzastopna meča u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo - smenjen je Igor Štimac. Preciznije, Štimac je smenjen još u avionu za Zagreb, nakon što je vezao poraze od Belgije i Škotske, tako da je odmah odlučeno da ga zameni Niko Kovač. Za sada nema informacija da bi Fudbalski savez Hrvatske (HNS) mogao da "preseče preko kolena", posebno ako se zna koliko više je reprezentaciji dao Dalić nego Štimac, međutim...

U anketi već pomenutog hrvatskog portala, u kojoj je glasalo skoro 70 hiljada ljudi, situacija po Dalića ne stoji najbolje. Menja se iz minuta u minut i otprilike je od 50-51 odsto u korist smene Dalića, što će reći da nema podršku najmanje polovine javnosti, ako ne i više od polovine.

Podsetimo, Zlatko Dalić napravio je sa reprezentacijom Hrvatske najveće uspehe u istoriji državnog tima, a uprkos bogatim ponudama iz Saudijske Arabije - odlučio je da ostane na klupi "vatrenih".

