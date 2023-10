Lionel Mesi i Dejvid Bekam žele da ojačaju svoj klub pa je već neko vrijeme glavna meta Serđi Roberto.

Izvor: Profimedia

Inter Majami je posle poraza od Sinsinatija pokazao da mora da pojača tim kako bi bili konkurentni za trofej MLS lige. Dolazak Lionela Mesija znatno je pojačao klub iz Majamija, a zajedno sa Mesijem novi izgled tima donijeli su i bivši igrači Barselone Serhio Buskets i Đordi Alba. Međutim, još uvek ima prostora za dovođenje igrača, a čelnici kluba ovoga puta žele Serđa Roberta.

Iskusni Španac više nije u fokusu trenera Ćavija, što je zeleno svijetlo za tim iz SAD-a da mogu da počnu pregovore sa njim. Svjestan je svog položaja i uloge u timu jer trenutno ima samo dva starta u 11 zvaničnih utakmica ove sezone. U prilog cijeloj priči ide što je Španac već ranije objavio da bi volio da igra u MLS-u.

"Ovu sezonu ne gledam kao svoju poslednju sezonu u timu iz Katalonije. To je klub mog života i ne razmišljam o budućnosti. Sviđaju mi se Sjedinjene Američke Države, često idem tamo, posebno u Njujork. Sviđa mi se MLS liga, već sam imao prijatelje koji su igrali poput Fontasa, Ilie... To je zemlja i liga u kojoj bih volio da igram, ali za nekoliko godina. Ne vidim to u bliskoj budućnosti, želim to na na duži rok. MLS će biti za nekoliko godina", izjavio je fudbaler Barselone Sergio Roberto.

BONUS VIDEO: