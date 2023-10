Navijači splitskog Hajduka skandirali kako ima dovoljno vrba za ubijanje Srba, a zatim klub dobio neverovatno malu kaznu za to!

Na jednom od najbitnijih mečeva hrvatskog fudbala koji su u Rijeci odigrali domaćin i Hajduk iz Splita, čule su se skandalozne poruke sa tribine na kojoj su gostujući navijači. Torcida je i tokom susreta protiv Rijeke skandirala o ubijanju Srba, domaćim navijačima spočitavala da su srpskog porekla i da su naslednici popa Momčila Đujića. Za to je sada stigla i kazna!

Pored uvreda koje su vikali u drugom delu meča, navijači Torcide su proglašeni krivima i za paljenje baklji, njihovo ubacivanje u teren, oštećenje stolica na tribini i uništavanje dela travnate podloge na stadionu Rujevica. Sve to zajedno koštaće Hajduk tek simboličnih 7.000 evra!

"HNK Hajduk se kažnjava zato što je na prvenstvenoj utakmici 11. kola Rijeka - Hajduk, navijačka grupa Torcida, smeštena na južnoj tribini, od 68. do 71. minuta zapalila jednu dimnu kutiju i trinaest baklji, od kojih je šest bačeno u teren za igru te je sudija igru zaustavio u trajanju od jednog minuta. Po završetku utakmice utvrđeno je oštećenje 36 stolica na južnoj tribini gde su bili smešteni gostujući navijači, kao i delovi travnjaka za igru od bačenih zapaljenih baklji, čime su sve počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 3.000 evra", navodi se u saopštenju i dodaje: "Kažnjen je i zato što su pripadnici gostujuće navijačke grupe Torcide od 24. do 32. minuta uzvikivali 'Šugava Rijeko, smrdljivi grade, pobiću pola tvoje Armade, šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba', 'od Vežice do Lovrana sve je puno Muslimana, od Kantride do Turnića sve su deca popa Đujića', te u 32. minutu uzvikivali 'Riječki Srbi', čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 5.000 evra pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 7.500 evra."

Inače, Rijeka je pobedila Hajduk u "Jadranskom derbiju" golom Nika Jankovića sa bele tačke i tako napravila pometnju na vrhu tabele. Pobedom su Riječani preuzeli prvo mesto na tabeli i nakon 10 odigranih mečeva imaju 22 osvojena boda, jedan više od splitskog tima. Na trećoj poziciji je zagrebački Dinamo koji ima 19 bodova i jednu utakmicu manje od timova koji su ispred njega.

