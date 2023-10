Velikan španskog fudbala remizirao u domaćem prvenstvu, a pobedonosni gol Žoaa Feliksa poništen jer je Feran Tores bio najbliži golu.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Fudbaleri Barselone nisu uspeli da osvoje sa tri boda u devetom kolu španskog prvenstva, pošto su na gostovanju Granadi odigrali nerešeno - 2:2. Bili su izabranici Ćavija Ernandeza i blizu celog plena, ali... Ispostavilo se da ih je nekoliko centimetara delilo od pobede, pošto je gol Žoaa Feliksa u 93. minutu meča poništen, ali ne zbog njega već zbog ofsajda Ferana Toresa!

Nekadašnji ofanzivac Mančester sitija nalazio se na putanji lopte, u nedozvoljenoj poziciji, a sudija i VAR su prosudili da je uticao na igru sa prve stative. Istina, može se tumačiti da li je golman Granade očekivao da on odigra loptom, koja je na kraju završila na drugoj stativi, odakle Feliksu nije bilo teško da je sprovede u gol.

Na klupi Barselone svi su počeli da slave, ali takvo raspoloženje nije dugo potrajalo - glavni sudija meča odmah je podigao ruku i signalizirao ofsajd, a i VAR soba potvrdila je nedozvoljenu poziciju. Pogledajte sporni detalj na 09:50 narednog snimka:

Remi u Primeti, nakon poništenog gola Barse. Izvor: YouTube/Arena sport TV

"Dobro, Feran je uticao na igru, ali ne znamo kako. Na koga je to on uticao? Mislim da je to besmislica. Bez obzira na to da li on skočio ili ne, lopta je na kraju došla na isto mesto i do istog čoveka - Žoao Feliks je postigao gol", izjavio je Ćavi na konferenciji posle meča, iako se na snimku čini da je Tores stvarno imao ulogu u ovoj akciji. Čini se kako je u trenutku centaršuta čitav stadion očekivao da baš Feran Tores odigra loptom koju je ubacio Žoao Kanselo.

Inače, fudbaleri Barselone su ovim kiksom dozvolili Realu da se "odlepi" na vrhu tabele. Četa Karla Anćelotija ima 24 osvojena boda iz devet mečeva, druga je Đirona sa 22, dok Ćavijev tim ima 21. Ukoliko Atletiko Madrid pobedi ranije odloženu utakmicu i tim Dijega Simeonea će preskočiti Barselonu, jer trenutno ima 19 bodova iz osam mečeva.

BONUS VIDEO: