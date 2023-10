Žoze Murinjo mogao bi da dobije otkaz ako ne pobijedi Kaljari...

Izvor: Profimedia/isabella Bonotto / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Žoze Murinjo mogao bi uskoro da dobije otkaz u Romi! Navodno bi meč protiv Kaljarija u nedelju (18 časova) mogao da mu bude poslednji na klupi italijanskog velikana ukoliko ne zabilježi pobjedu na tom gostovanju. Trenutno se nalaze na 13. mjestu sa samo osam bodova iz sedam mečeva u Seriji A.

Prema pisanju tamošnjeg lista "Korijere delo Sport" posao portugalskog stručnjaka je ugrožen i samo pobjeda ga ostavlja na klupi. Kako se navodi u tekstu zamena je već spremna i navodno bi doskorašnji selektor Nemačke Hans-Diter Flik preuzeo tim u slučaju otkaza. On je nedavno otpušten iz nacionalnog tima zbog loših rezultata.

Priznao je i sam Žoze da je početak sezone veoma loš, ali je naglasio da je njegov plan da ostane do kraja ugovora i da je zbog Rome odbio bogatu ponudu iz Saudijske Arabije. "Tri mjeseca kasnije izgleda da sam ja problem, ali ja to neću prihvatiti. Ne čitam novine i ne gledam televiziju, ali mi prijatelji kažu da se to priča. Ja nisam problem. Tu postoji mnogo faktora, ne možete reći ni da je jedna osoba sama odgovorna ni za pobjede. Dao sam riječ i ostaću ovde do 30. juna 2024. godine. Tu sam da se svakog dana borim sa igračima, vlasnicima i navijačima. Ne bojim se da ću izaći na teren i da ću biti meta protesta", poručio je Murinjo nedavno.