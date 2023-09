Igrač Kanzas siti Čifsa Trevis Kelsi u centru pažnje je zbog ljubavi sa Tejlor Svift, a i pre nje je voleo lepotice.

Jedan od najpoznatijih NFL igrača Trevis Kelsi (33) prethodnih dana je u centru pažnje čak i onih koji ne prate američki fudbal. Njegova veza sa najpopularnijom američkom pevačicom Tejlor Svift (33) privukla je mnogo pažnje, a dve potpuno različite fan baze počele su da se interesuju za stvari koje ih do tada nisu zanimale. Tako su fanovi pevačice počeli da uče pravila sporta koji je izuzetno popularan u Americi, a sam Trevis je dobio kultni status "na estradi". Između ostalog, u javnosti se priča i o njegovim bivšim devojkama, lepoticama za koje se zna da su bile njegove izabranice.

Da se razumemo, Trevis Kelsi bio je veoma popularan među atraktivnim devojkama i pre nego što je otkrio svoje simpatije prema Tejlor Svift. Posetio je jedan od njenih koncerta na turneji tokom koje obilazi svet, a zatim "prebacio lopticu" na drugi deo terena - pozvao je nju na NFL utakmicu, što je pevačica prihvatila.

Od tada internet su internet preplavile fotografije i snimci sa meča koji je Tejlor Svift pratila u društvu porodice Trevisa Kelsi, a svoj komentar na njihov odnos imale neke bivše ljubavi igrača Kanzis siti Čifsa. Upoznajte devojke koje je voleo tajt end koji je zaludeo svet...

MAJA BENBERI

Davne 2016. godine Trevis Kelsi je imao svoj rijaliti program - čak 50 takmičarki se u emisijama televizije "E!" nadmetalo da ga osvoje! Svaka od devojaka bila je iz neke druge savezne države u SAD, a na kraju je Trevis izabrao Maju Benberi iz Kentakija, iako je imao određene sumnje da li je ona prava za njega. Romansa je potrajala samo nekoliko meseci i tada se nije saznao razlog za raskid, ali...

Kako je Trevis ostao poznat, a Maja stigla u žižu interesovanja, američka javnost se i narednih godina raspitivala o njihovom odnosu. Kelsi je isticao da mu je tada bilo zabavno, ali da nije znao šta tačno radi u tim trenucima, kao i da nije siguran da bi tako nešto ponovio. Sa druge strane, Maja je Trevisa optužila za varanje, a i Tejlor Svift je dobila važan savet od nje. "Pazi se, on je igrač i na terenu i van njega", poručila je rijaliti zvezda pevačici, verujući da Kelsi nije promenio svoju prirodu i da je i dalje nestašan!

KAJLA NIKOL

Godinu dana nakon "propasti" odnosa sa Majom, Trevisu Kelsiju dogodila se najveća ljubav u životu. sportska novinarka i model Kajla Nikol privukla mu je pažnju atraktivnim izgledom i čestim pojavljivanjem na televiziji, gde je radila emisije o sportu. Zapratio je na Instagramu, lajkovao sve potografije, pogledao sve storije koje je okačio i verovatno slao "vatrice" u DM. Dovoljno da joj skrene pažnju...

Zajedno su bili od 2017. do maja 2022. godine, uz kratak prekid tokom 2020. Tada se spekulisalo da je Trevis bio neveran, što je on odlučno demantovao u izjavi medijima. Usotalom, nastavili su vezu samo nekoliko meseci kasnije, pa je verovatnije da su problemi u njihovoj vezi bile neke sitnice. Razlozi raskida ni u ovom slučaju nisu tkriveni, a jedna bizarna teorija - koju su oboje demantovali - govorila je kako je problem nastao oko neravnopravnog trošenja novca u vezi.

ZURI HOL

Nikada nije potvrđeno niti demantovano, ali postoji nekoliko "dokaza" da su Trevis Kelsi i Zuri Hol bili u vezi. Samo nekoliko meseci nakon raskida sa Nikol američki mediji su primetili Zuri u loži tokom utakmice Kanzasa, ona je primećena u Trevisovoj blizini i na nekoliko snimaka sa različitih događaja, a otkriveno su se Kajla Nikol i Hol otpratile sa Instagrama iako su godinama bile u dobrim odnosima.

Ipak, čak i ako je postojalo nešto između Trevisa i Zuri, to svakako nije bila ozbiljna veza. Moglo je da potraje maksimum nekoliko meseci pre nego što se jedno od najprepoznatljivijih NFL lica okrenulo svojoj sledećoj meti - Tejlor Svift!

TEJLOR SVIFT

A kada smo kod Tejlor, tu baš ima šta da se kaže! Trevis Kelsi je otkrio da mu se sviđa američka pevačica i da bi voleo da stupi u kontakt sa njom. Nije to uspeo da uradi tokom njenog koncerta u Kanzasu na kojem je bio, iako je imao želju da nakon nastupa stigne do pevačice i sa njom razmeni broj telefona. Morao je da ide obilaznim putem, pa je preko medija i zajedničkih poznanika ipak došao do Tejlor, koja je prethodnih meseci "zatrpana" obavezama oko jedne od najvećih muzičkih turneja koje je svet ikad video.

Trevis i Tejlor su, po informacijama američkih medija, izašli 12. septembra, a očigledno je prvi dejt bio i više nego uspešan. U centru pažnje ponovo su se našli pre nekoliko dana, kada je Tejlor Svift veoma strasno navijala za Čifse, koji su uz njenu podršku stigli do ubedljive pobede. Kelsi je odigrao sjajan meč, a zajedno su napustili stadion - dovoljno jasan signal da smo dobili novi par u američkom šoubiznisu!