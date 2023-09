UEFA i njen predsednik Aleksandar Čeferin potvrdili su odluku.

Izvor: Profimedia

Evropska fudbalska asocijacija ("UEFA") odlučila je da dozvoli ruskim timovima do 17 godina starosti da učestvuju u međunarodnim takmičenjima. Oni će biti vraćeni za vreme sezone 2023/24, godinu i sedam mjeseci nakon što je suspendovala sve tamošnje ekipe i selekcije iz međunarodnih takmičenja zbog agresije na Ukrajinu.

UEFA je saopštila da će dječaci i djevojčice iz Rusije moći nazad u međunarodna takmičenja je u Nionu vjeruju da "djeca ne bi trebalo da budu kažnjenja" zbog rata u Ukrajini i zato što fudbal nikad ne bi trebalo da prestane da šalje poruke mira i nade.Izvršni odbor UEFA tražio je od administracije UEFA da predloći tehničko rješenje prema kojem biti izveden povratak navedenih ruskih selekcija, čak i u takmičenja koja su već počela.

Rusi će učestvovati bez isticanja državne zastave, himne ili opreme reprezentacije i ti mečevi neće biti igrani na teritoriji Rusije.

UEFA je naglasila da ovaj potez nije početak reintegrisanja ruskih timova u takmičenja, jer insistira na tome da su seniorske selekcije pod kaznom sve do kraja konflikta u Ukrajini. "UEFA je bila prvo tijelo koje je reagovalo na rat u Ukrajini i preduzelo je odlučne mjere u februaru 2022, kada je suspendovala sve ruske timove iz svojih takmičenja, otkazala događaje zakazane na prostoru Rusije, poput finala Lige šampiona u Sankt Peterburgu i utakmice Superkupa Evrope u Kazanju. Uz to, otkazali smo i ugovor o sponzorstvu sa Gaspromom. Bez obzira na to, UEFA je isto tako svjesna da djeca ne bi trebalo da budu kažnjena za djela za koja odgovornost leži isključivo na odraslima. UEFA je čvrsto uvjerena da fudbal nikad ne bi trebalo da prestane da šalje poruke mira i nade", piše u saopštenju.

UEFA je navela i da je zbog konflikta u Ukrajini generacijama djece onemogućeno pravo da učestvuju u međunarodnom fudbalu. Zbog tih razloga, Izvršni odbor UEFA odlučio je da svi ruski timovi u dječijem uzrastu budu vraćeni u takmičenja u toku sezone", navedeno je.

Podsetimo da je finale Lige šampiona 2022. trebalo da bude odigrano u Sankt Peterburgu, u domu Zenita, ali je ipak premješteno u Pariz, kao što je i ovogodišnji Superkup odigran u Atini, a ne u Kazanju. Uz to, ruska reprezetnacija nije dobila dozvolu da se takmiči u aktuelnim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024, kao što i ženska "A" selekcija nije mogla da igra na prošlosezonskom Evropskom prvenstvu.

"UEFA ostaje pri odluci o suspenziji ruskih seniorskih timova i protivi se bilo kakvom obliku nasilja i agresije i ta pozicija će ostati dokle god se ne uspostavi mir. Međutim, suspenzija djece iz naših takmičenja ne samo da nanosi štetu fundamentalnim pravima i holističkom razvoju, već ih na taj način i diskiminišemo. Davanjem šanse djeci da se takmiče sa svojim vršnjacima širom Evrope investiramo u njih u nadi da će imati sjajniju i bolju budućnost za generacije koje dolaze", rekao je predsednik UEFA Aleksandar Čeferin.