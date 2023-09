Golman Džošua Vikers saopštio je vijesti o smrti svoje supruge Laure, koja je izgubila borbu protiv teške bolesti.

Izvor: Instagram/joshuavickers/printscreen

Poznati engleski golman Džošua Vikers (27), nekadašnji čuvar mreže Arsenala, podijelio je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama strašne vijesti. Samo četiri mjeseca nakon svadbe preminula je njegova supruga Laura, hrabra žena koja se dugo borila protiv teškog oblika kancera!

Golman Derbi Kauntija propustio je poslednji meč svog tima, a saigrači su mu pružili podršku tako što su istakli njegov dres. Svi oni bili su uz njega u najtežim trenucima, a Džošui nije bilo nimalo lako da sastavi emotivnu poruku kojom se na društvenim mrežama oprostio od svoje najveće ljubavi!

"Napisao sam i izbrisao ovo toliko puta i još uvijek ne mogu da nađem prave riječi da kažem i ne znam da li ću ikada moći. U utorak uveče moja žena je izgubila svoju dugu bitku protiv raka... Laura je najjača, najhrabrija i osoba sa najviše ljubavi koju sam ikada sreo. Uprkos svemu kroz šta je prolazila, nastavila je da se osmijehuje, ne dozvoljavajući da bilo šta stane na put da se dobro provede i oživi uspomene. Plakali smo, smijjali se i plesali kroz neka teška vremena. Cijeniću svaki trenutak koji smo proveli zajedno od prvog susreta do trenutka kada si otišla. Znam da ćeš me gledati sa visine i nastaviti da me inspirišeš svaki dan. Hvala svima koji su podržali mene i obje porodice kroz ovo nevjerovatno teško vrijeme. Zaista sam srećan što imam najnevjerovatniju porodicu i prijatelje! Volio sam te i voliću te zauvijek", napisao je Vikers.

Džoš i Laura vjenčali su se prvog juna 2023. godine, a nekadašnji golman Arsenala iskoristio je baš fotografiju sa vjenčanja u oproštajnoj poruci. Na njegovom Instagram profilu javili su se brojni navijači, fudbalski fanatici i prijatelji koji mu pružaju podršku, a između ostalih je komentar ostavio i zvanični nalog Arsenala.

Vikers je od 2010. do 2014. godine bio omladinac tima iz Londona, a dvije godine proveo je i u prvom timu slavnog kluba. Zvanično nije upisao debi za seniorsku ekipu Arsenala - Išao je na pozajmice prije nego što se 2015. godine preselio u Svonsi, a branio je još i za Barnet, Linkol siti, roteram junajted i Derbi Kaunti, čiji je trenutno član.

