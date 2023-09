Velika noć u karijeri igrača koga pamtimo iz mnogo slavnijih dana Mančester junajteda.

Izvor: Profimedia

Fudbalski veteran iz Sjeverne Irske Džoni Evans posle osam i po godina zaigrao je kao starter Mančester junajteda i bio jedan od heroja pobjede protiv Barnlija u gostima - 1:0. Nakon što je dao gol koji je poništen, Evans je asistirao Brunu Fernandesu, koji je pogodio za pobjedu majstorskim volej-udarcem.

Evans je odigrao zaista sjajno protiv Barnlija - dobio je sve duele na zemlji, sve duele u vazduhu, 81 put je dodirnuo loptu, osam puta je intervenisao, tri puta je oduzeo protivniku, dva puta iznudio prekršaj, pomogao da se sačuva mreža Junajteda... Zbog svega toga mu je Bruno Fernandes predao svoju nagradu za igrača utakmice posle meča:

Izvor: Twitter/screenshot

Gdje je bio Evans sve ove godine? Osim što je za Sjevernu Irsku odigrao čak 104 utakmice, on je prethodnih pet godina proveo u Lesteru, sa kojim je prošle sezone ispao u Čempionšip, gdje Džejmi Vardi i dan-danas vuče "lisice". Prije toga je od 2015. do 2018. nosio dres Vest Broma, a Junajtedovu opremu prvi put je razdužio 2015. godine. Osam godina kasnije, on je i dalje u stanju da pomogne ekipi i sigurno će menadžer Erik Ten Hag računati na njega i ubuduće.

Njegov ugovor traje do 30. juna sledeće godine, odnosno kraja sezone, a zanimljivo je da će u sledećoj utakmici Junajteda nastupiti čak 200. put za engleskog i evropskog giganta. Pogledajte pregled utakmice Barnlija i Mančester junajteda: