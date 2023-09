Kristijano Ronaldo je priznao u kakvim je odnosima sa svojim kolegom, fudbalerom Lionelom Mesijem.

Dva najpopularnija fudbalera današnjice Kristijano Ronaldo i Lionel Mesi bili su uvijek jedan drugom najveći rivali. Vodile su se bitke navijača jer nisu mogli da se slože "ko je najbolji fudbaler na svijetu", a ipak to nije uticalo na njihov odnos. Oglasio se Ronaldo po tom pitanju i jasno stavio do znanja da on ne mrzi Argentinca i da je uvijek imao poštovanja za njega: