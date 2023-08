Marko Asensio je ljut što je PSŽ doveo igrača koji igra na njegovoj poziciji i umanjio mu minutažu.

Izvor: Profimedia/ Matthieu Mirville / DPPI

Pari Sen Žermen napravio je ogromne promene u igračkom kadru ove sezone, a jedno od brojnih pojačanja je i Marko Asensio. Doskorašnji fudbaler Real Madrida stigao je u Pariz bez obeštećenja pošto mu je istekao ugovor, odmah je postao starter kod trenera Luisa Enrikea, međutim nije dugo trebalo da se pojave prvi problemi u njihovom odnosu.

Prema pisanju madridskog lista "AS", u svlačionici Parižana je "nova tempirana bomba" u vidu Asensija jer nije uopšte zadovoljan kako izgledaju njegove prve nedelje u novom klubu. Navodno, Asensiju se više ne igra za PSŽ (!?), a glavni razlog je taj što mu je dovedena konkurencija u vidu Usmana Dembelea iz Barselone. Na sve to, čini se da će i Kilijan Mbape ostati u klubu i to znači da će minutaža Asensija biti sve manja...

Asensio je inače došao na ideju sportskog direktora Luisa Kamposa koji je transfer "završio" mnogo pre dolaska Luisa Enrikea na mesto trenera. Dogovoreno je da dobije trogodišnji ugovor vredan 30 miliona evra, što je duplo više nego što je dobijao u Real Madridu, a samo "na ruke" za potpis je dobio 10 miliona evra.

Takav novac govorio je da će Asensio biti jedan od najvažnijih igrača Parižana ove sezone, međutim kako to obično biva - plan se menjao u odnosu na Kilijana Mbapea. Kada je Mbape rekao da želi da ostane i kada se pomirio sa prvim čovekom kluba, doneta je odluka i da se angažuje Usman Dembele - sa kojim je najbolji fudbaler Francuske u odličnim odnosima. Iz te jednačine polako proizilazi da je španski fudbaler višak.

Videćemo šta će se dešavati u budućnosti i da li će ovo značiti odlazak Asensija iz kluba već na zimu, pošto bi nezadovoljstvo moglo da naruši atmosferu i odnose među igračima. A Ovog leta su u PSŽ stigli još i Gonsalo Ramoš, Milan Škrinjar, Kang-in Li, Luka Ernandez, Usman Dembele i Manuel Ugarte, dok se očekuje i da će Randal Kolo Muani stići iz Frankfurta.

