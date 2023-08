Mejson Grinvud i zvanično više nije fudbaler Mančester junajteda.

Mejson Grinvud (21) važio je za jednog od najvećih talenata engleskog fudbala, a onda je napravio skandal. Njegova djevojka Harijet Robson optužila ga je da je pretukao i silovao. Pojavio se audio snimak njihovog razgovora u kom se čuje da joj on otvoreno prijeti ako ne budu imali intimne odnose, pa je ona pokazala i fotografije na kojima je u modricama.

On je završio i u zatvoru u jednom momentu, pa je došlo do preokreta u cijeloj toj situaciji. Harijet je povukla optužnicu protiv njega, pa je otkriveno da čekaju dijete i da će se vjenčati. Za sve to vrijeme bio je pod ugovorom sa Mančester junajtedom i čekala se konačna odluka kluba. Posle više od godinu i po dana od kada ga je Harijet prijavila stigla su dva saopštenja, jedno od strane kluba, drugo od strane Grinvuda i potvrđeno je da je dobio otkaz i da više nije igrač "crvenih đavola".

"Sproveli smo i istragu unutar kluba posle ozbiljnih optužbi na račun Mejsona Grinvuda. Kada su se pojavili snimak i slike u januaru 2022. godine bio sam šokiran i zabrinut zbog nje. On je odmah suspendovan i tek u februaru ove godine, kada je policija zatvorila slučaj smo unutar kluba počeli da razgovaramo o njemu i sproveli smo internu istragu. Bio je ovo dug proces i ni malo jednostavan. Ustanovili smo da Mejson nije uradio ništa od onoga za šta je optužen. Ona je povukla sve optužbe u aprilu 2022. godine, dostavljeno nam je alternativno objašnjenje za audio snimak, kao i za fotografije koje su se pojavile u javnosti. Iako smo zadovoljni što smo dokazali da Mejson nije učinio ništa od toga, donijeli smo odluku u najboljem interesu kluba. Nastaviće karijeru van Mančester junajteda, ali ćemo mi i njemu i njoj pomoći da nastave sa svojim životima dok čekaju dijete", navodi se u saopštenju direktora Junajteda Ričarda Arnolda.

Posle svega toga oglasio se i Grinvud. "Razumijem zašto me ljudi osuđuju, vidjeli su i čuli su svašta na društvenim mrežama i misle najgore. Vaspitan sam tako da znam da je zlostavljanje na bilo koji način pogrešno i nisam uradio stvari za koje sam optužen. U februaru sam oslobođen svih optužbi. Međutim, prihvatam da sam pravio greške u vezi i da snosim dio odgovornosti. Učim da prihvatam tu odgovornost i da postavljam dobar primjer kao profesionalni fudbaler, kao i odgovornost koju nosi uloga oca i partnera. Odluka je donijeta u saradnji sa klubom i porodicom i zahvalan sam Junajtedu na podršci. Sada je red na meni da se odužim svima onima koji su mi pružili podršku i da budem bolji igrač, čovjek i otac", jasan je Mejson.