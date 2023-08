Zaostala utakmica drugog kola Prve crnogorske fudbalske lige igraće se u srijedu od 20 časova, pod Goricom.

Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Budućnost je u Pljevljima prošle nedelje došla do svoje prve pobjede u dosadašnjem takmičenju.

“Imali smo neke druge planove, da ovu nedjelju iskoristimo da više radimo. Međutim, program je takav da moramo da igramo i već se polako spremamo za utakmicu. Nismo imali puno vremena. Mada, iskreno, nije imao ni Dečić, koji je igrao dan poslije nas. U pitanju je derbi koji je uvijek neizvjestan. Uvijek su to utakmice od kojih se dosta očekuje, jer obje ekipe imaju visoke ambicije u prvenstvu. Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu”, najavljuje trener Budućnosti Mladen Milinković.

U dosadašnjem toku prvenstva Budućnost je pobijedila Rudar ali izgubila od OFK Mladost, dok je Dečić bio bolji od Jedinstva, za vikend izgubio od Petrovca rezultatom 2:1.

“Bez obzira na poraz od Petrovca, Dečić je ostavio jako dobar utisak i imaju kvalitet. Takođe, imali su ono što nismo imali mi, Sutjeska i Arsenal, a to je pravi pripremni period i sigurno da im je to neka prednost. Vidi se da su dobro fizički pripremljeni. Međutim, nadam se da ćemo mi uspjeti da ostvarimo svoje zamisli i da ostvarimo dobar rezultat. Tačnije, mi svaku utakmicu idemo na pobjedu, a odlučiće detalji. Moramo biti strpljivi i istrajni svih 90 minuta da dođemo do kontinuiteta povoljih rezultata i obradujemo sve naše navijače. Samo dobrim rezultatima možemo ostati u vrhu“, poručio Milinković.

Utakmica se igra od 20h u srijedu pod Goricom.