Brojne optužbe na račun vlasnika Totenhema!

Izvor: Profimedia

Britanski biznismen Džo Luis (86) predao se američkim vlastima na Menhetnu, nakon što je bio suočen sa teškim optužbama. On je navodno trgovao hartijama od vrijednosti nelegalno i bez prijave nadležnima. Navodno je to radio i na svojoj jahti i kršio je zakon radeći sa svojim zaposlenima, prijateljima i "ljubavnim partnerkama".

Tužioci su iznijeli optužnicu po 19 tačaka, uključujući i "zavjeru sa hartijama od vrijednosti" i davanje lažnih izjava, zbog više slučajeva izvršenja navedenog krivičnog djela.

Američki tužilac otkrio je da je 86-godišnji mogul i jedan od najbogatijih Britanaca dojavljivao "insajderske" informacije ljudima koji su mu bliski i da je izgradio šemu koja je bila vrijedna milione dolara. "Ništa od ovoga nije bilo neophodno, on je bogat čovjek", rekao je Damijan Vilijams, tužilac. "Ipak, kako smo naveli prema naših informacijama, način na koji je vršio kompenzaciju sa zaposlenima i kako je davao poklone prijateljima i ljubavnicima. To je klasična korporativna korupcija. To je varanje. I to je protivzakonito", naveo je on.

Luis je milijarder koji je rođen u Londonu, napustio je školu sa 15 godina, priključio se biznisu porodice u keteringu i napravio svoj novac sa restoranima. Napustio je Britaniju 1979. i otišao na Bahame, kada je počeo da radi kao špekulant i tako je stekao bogatstvo, kladeći se 1992. "protiv funte", poput Džordža Soroša. Ipak, 2008. godine izgubio je čak milijardu dolara kada se survala banka "BEr Sterns", u koju je investirao značajan novac.

Postao je mnogo popularniji kada je 2001, kupio Totenhem, izgradio 2019 novi stadion od 1,3 milijarde, ali nije uspio da osvoji trofeje sa londonskim klubom. Platio ga je 28 miliona dolara i višestruko povećao njegovu vrijednost, trenutno procenjenu na oko 2,8 milijardi dolara. Luisovo bogatstvo je više nego duplo veće od toga i procijenjeno je na 6,2 milijarde dolara.