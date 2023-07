Pogledajte Sergejev debi za pamćenje u Arbiji

Izvor: Twitter/WorldMilinkovic

Srpski as Sergej Milinković-Savić (28) dao je gol na debiju za saudijski Al-Hilal, i to poslije manje od minut i po prijateljske utakmice protiv Kuvajta. Na centaršut sa desne strane reagovao je savršeno, utrčavši na pravo mesto i postavivši glavu tamo gde treba, za vođstvo Saudijaca 1:0.

Na taj način, on je dodatno uljepšao spektakl pred 70.000 navijača zaljubljenih u novi tim i zvučna pojačanja Al-Hilala. Zajedno sa njim, predstavljeni je i doskorašnji as Čelsija Kalidu Kulibali i bivša zvijezda Vulverhemptona, Ruben Neves. U kratkom obraćanju navijačima, on ih je oduševio pozdravom "Selam alejkum". Pogledajte: