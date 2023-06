Najbolji fudbaler svih vremena posle 14 godina posetio stadion na kojem ga navijači Njuelsa čekaju kao ozebao sunce.

Izvor: Twitter/SC_ESPN/printscreen

Prije nego što ode u Majami i pojača Inter, Lionel Mesi se pojavio tamo gde je sve počelo! Spektakularna žurka koju su navijači Njuelsa napravili na stadionu u Rosariju nije bila namenjena najboljem fudbaleru svih vremena, ali je Argentinac u rodnom gradu mogao da vidi bakljadu, ljubav navijača, oproštaj svog prijatelja i želju ljudi sa tribina da baš na tom mjestu završi karijeru.

Nedavno je baš to uradio Maksi Rodrigez (42), nekadašnji fudbaler Liverpula. Sjajni krilni napadač i jedan od najboljih argentinskih fudbalera u svojoj generaciji odlučio je da okači kopačke o klin, a revijalnom meču prisustvovao je i Lionel Mesi. Na mestu gde su obojica počeli - u dresovima Njuels Old Bojsa - Maksi je rekao zbogom, a Mesi vidio koliko bi svima značilo da i on uradi nešto slično!

"Sad vidiš, sad vidiš, ovo je tvoja kuća, možeš da se vratiš“, skandirano je sa tribina stadiona "Marselo Bijelsa", u najfudbalskijem gradu na svetu. Ukoliko se to desi, Lionel Mesi će po prvi put u karijeri obući dres Njuelsa, za razliku od Maksija koji je tokom tri mandata u crveno-crnom voljenom klubu poklonio čak 12 godina svoje bogate karijere. Pogledajte bakljadu dok su čekali Mesija:

Mesi je u rodnoj Argnetini proslavljao 36. rođendan i u prvi mah je djelovalo da se neće pojaviti na oproštaju velikog prijatelja i nekadašnjeg saigrača iz nacionalnog tima. Ipak, Leo je stigao na stadion oko pola sata pred početak utakmice, a zatim i zaigrao na revijalnom meču Njuelsa i zvezda argentinske reprezentacije. "Domaćin" je slavio 7:5, a pored Rodrigeza i Mesija - koji je postigao tri gola - u strijelce su se upisale i ćerke fudbalera koji je završio karijeru.

Publika u Rosariju imala je priliku da na djelu vidi neke majstore fudbala poput Gabrijela Hajncea, Arijela Ortege, Davida Trezegea, Gabrijela Batistute, Fernanda Gaga, Estebana Kambijasa, Havijera Saviole, Anhela di Marije...

Twitter Embed Code