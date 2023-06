Sjajni vezista Milana preći će u Njukasl i to je veoma teško podneo

Vezista Milana Sandro Tonali rasplakao se kada je saznao da će klub da ga proda. Italijanski as koji je bio deo šampionskog tima pretprošle sezone preći će u Njukasl u transferu skupljem od 60 miliona evra, a odluka kluba o rastanku veoma mu je teško pala. "Novi Pirlo", kako ga u Italiji zovu, navodno je isprva odbio ponudu Engleza, ali je bio "prinuđen" da ode.

"La Republika" piše da se vezista "rasplakao" kada mu je rečeno da odlazi, jer nikad nije hteo da napusti Milan. On je u decembru rekao da hoće da ostane do kraja karijere roso-neri, iako je i tada javno poručio da je svestan nemogućnosti bilo kakvog daljeg planiranja. I ispostavilo se da je za to bio u pravu, jer je samo pola godine kasnije, posle velikih promena u sportskom sektoru i odlaska Paola Maldinija, on zaista pružio ruku Njukaslu i uskoro će se preseliti u Englesku.

Njukasl će sledeće sezone igrati u grupnoj fazi Lige šampiona, a Tonali će biti deo tima, jer napušta Milan posle tri godine od dolaska iz matične Breše. On je rođen u maju 2000. godine i od detinjstva je sanjao samo roso-nere. Ostvario je san da zaigra za tog giganta, postao sa njim prvak Serije A, a sada je došlo vreme za rastanak.

