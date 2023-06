Kilijan Mbape ima ogromnu platu, ali ne vozi auto, već ima svog vozača.

Kilijan Mbape jedan je od najboljih fudbalera na planeti, ima ogromnu platu u Pari Sen Žermenu, Real Madrid ga želi, spremio je 250 miliona evra za njega, a za sve to vreme on kupuje luksuzne automobile koje ne može da vozi. Verovali ili ne, Mbape nema vozačku dozvolu iako ima 24 godine. Još uvek nije položio vožnju...

Pričao je baš o toj temi u jednom intervjuu, dok španska "Marka" otkriva da se situacija od tada nije promenila. Nije išao da polaže. "To je jedna od mana ranog uspeha. Propustio sam neke proste stvari poput dobijanja vozačke dozvole. Za mnoge je to neka vrsta obaveze, za mene to nije bilo slučaj. Vozačka dozvola je često sinonim za neku autonomiju, mada sam ja svoju autonomiju dobio rano i imam vozača na raspolaganju, tako da mi nikada nije to bio prioritet", rekao je Mbape za "Bleacher report" pre nekoliko godina.

Istina je da mu je PSŽ obezbedio privatnog vozača i da mu je i klub "milion" puta nudio da plati časove vožnje i da krene sa tim, ali se to nije dogodilo. Bar ne još uvek. Kilijan je nedavno dao 500.000 evra za "Ferari 488 Pista", dok u garaži ima još "Mercedes Benz GLE Coupe", Audi A6 i Mercedes-Benz V-Class Range Rover. Na pojedinim fotografijama se vidi i kako izlazi iz automobila marke Volksvagen, ali su to pozajmljena kola sponzora reprezentacije kojim dolazi kada ima obaveze sa nacionalnim timom.