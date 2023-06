Nejmar je priznao da je prevario svoju trudnu djevojku, izvinjavao se na Instagramu...

Nejmar je prevario svoju trudnu djevojku Brunu Bjankardi i na Instagramu se zbog toga izvinjavao. Zvuči kao šala, ali je ustvari istina. Da stvari budu gore, njegov otac mu je u komentarima čestitao. Doduše, ubrzo posle toga je stiglo opravdanje da "otac nije pročitao objavu do kraja i da je mislio da je u pitanju saopštenje o vjenčanju"... Potpuni haos u porodici čuvenog brazilskog fudbalera.

Niko od medija nije prenio informaciju o njegovoj prevari, dok se on sam nije oglasio i to priznao javno. "Radim ovo zbog vas dvoje i zbog naše porodice. Opravdavam ono što ne može da se opravda. Nisam morao, ali ste mi vi potrebni u našem životu. Vidio sam koliko si patila zbog svega ovoga i koliko želiš da budeš uz mene i koliko ja želim da budem uz tebe. Pogriješio sam. Usuđujem se da kažem da pravim greške svakog dana, na terenu i van njega, ali greške u mom privatnom životu rješavam kod kuće, u svojoj privatnosti, sa svojim prijateljima i porodicom", počeo je Nejmar.

Napisao je esej na svom profilu, uz njihovu zajedničku fotografiju. "Sve ovo došlo je do ljudi koji su posebni u mom životu. Do žene o kojoj sam sanjao da će biti uz mene, majku mog djeteta. Bio je ovo udarac i za tvoju porodicu, koja je sada i moja familija. Došlo je do povrede intime u tako posebnom momentu kao što je majčinstvo. Bru, već sam se izvinio za svoje greške, ali osjećam potrebu da to uradim i ovako, javno. Privatna stvar postala je javna i zbog toga izvinjenje treba da bude javno."

Na kraju se ponovo obratio Bruni. "Ne mogu da zamislim sebe bez tebe, ne znam da li će ovo da donese rezultat, ali danas želim da budeš sigurna da hoću da probam. Naš cilj će prevagnuti, naša ljubav prema djetetu će pobijediti, naša ljubav koju imamo jedno prema drugom će nas ojačati. Zauvijek mi. Volim te", zaključio je Nejmar.