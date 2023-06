Meč sa Mađarima, u subotu od 18 sati, veoma bitan za tim Miodraga Radulovića.

Izvor: MONDO/Hristina Radenović

"Hrabri sokoli" u subotu dočekuju Mađarsku u nastavku kvalfikacija za Evropsko prvenstvo.

Od meča sa Mađarskom zavisi mnogo toga kada su u pitanju šanse crnogorske fudbalske reprezentacije u borbi za plasman na Evropsko prvenstvo.

Tri boda iz prva dva kola nisu malo (pobjeda u Razgradu nad Bugarskom, pa poraz od Srbije pod Goricom), ali još jedan neuspjeh na svom terenu bi značio da su "hrabri sokoli" u ozbiljnom hendikepu u borbi za jedno od prva dva mjesta u grupi G

Zato je meč sa Mađarima, u subotu od 18 sati, veoma bitan za tim Miodraga Radulovića, prenose "Vijesti".

"Čeka nas meč sa još jednim favoritom iz grupe i želimo da rezultatski dobijemo više nego iz duela sa Srbijom. Taj prethodni meč treba da nam bude vodilja kako da igramo, ali da budemo skoncentrisaniji, pa i "namazaniji" i da igramo isključivo na rezultat. Protiv Srbije smo ostavili dobar utisak, ali je sve to džaba kada ne osvojite bodove. Oni se pamte i sabiraju, oni vode na veliko takmičenje. Meč sa Mađarskom dolazi u momentu koji može da odredi tok daljih kvalifikacija i daće odgovor na pitanje da li ova selekcija može da se bori za mjesto koje vodi na Evropsko prvenstvo. Ja sam siguran da može i da ćemo to pokazati", rekao je Radulović.

Kako prenose "Vijesti", nema Adama Marušića, spremni su Stefan Savić, Stevan Jovetić, Sead Hakšabanović...

"Daleko je bolja situacija u igračkom kadru nego u trenutku kada sam objavio spisak. Trajala je neizvjesnost oko Hakšabanovića, ali je juče odradio posljednji test, dobio je dozvolu Seltika i biće spreman. To je još jedna povoljna vijest za nas, jedino nema Marušića - to je veliki hendikep, ali moramo da ga nadoknadimo", dodao je Radulović.

Crnogorski fudbaleri su protiv Srbije zaslužili više od poraza, na kraju je bilo 2:0 za "orlove" iako je naša selekcija preko 70 minuta bila bliža vođstvu, prenosi portal "Vijesti".

"Želimo da se nadogradimo neke stvari iz tog duela. Da pristup i pozitivna atmosfera budu isti, ali da ovog puta ne padnemo u vatru i da kao plod naše nervoze bude surova kazna. Protiv Srbije smo bili veoma dobri i disciplinovani, sve je nagovještavalo dobar rezultat, ali posljednjih desetak minuta nisu bili dobri. Nadam se da smo izvukli pouke", jasan je Radulović.

Junski termin nikada nije jednostavan za crnogorsku selekciju.

"Neugodan je termin, mnoga prvenstva su davno završena, neka tek sada, neka još traju... Imamo, ipak, dobro iskustvo iz prošlog juna u Ligi nacija, narednih pet treninga ćemo uraditi sve da sprovedemo ideju koju imamo. Samo je potrebno da budemo mudriji i da igramo na rezultat. Ovog puta sve podređujemo rezultatu, utisak može da bude dobar, ali i ne mora", navodi Radulović.

Mađarska je mnogo jaka, ne i nepobjediva.

"U pitanju je ekipa koja je žrijeb dočekala u prvom šeširu - to dovoljno govori o snazi Mađarske. Imali su Mađari sjajan nastup u Ligi nacija, pobijedili Englesku i Njemačku u gostima, iigrali dobro sa Italijom... Nama je to samo motiv više da pokažemo ono što imamo - pojedinačni i timski kvalitet. To smo pokazali protiv Holandije, Turske, Rumunije, Bugarske i Srbije. Našeg rivala krasi kolektiv, vodi ih isti selektor već pet godina i znamo dobro njegove vrline i mane", zaključio je Radulović.