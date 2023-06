Večeras će Evropa dobiti novog šampiona. Mančester siti prvi put u istoriji ili Inter po četvrti put?

Izvor: Profimedia/Sportimage

Mančester siti i Inter se večeras od 21 čas na stadionu "Ataturk" u Istanbulu bore za najvažniji klupski pehar, onaj "ušati" koji dobija osvajač Lige šampiona. Već su svi unapred upisali trofej Mančester sitiju nakon što su ovog proleća napravili strašan preokret u Premijer ligi i "oteli" titulu Arsenalu, dok su tokom pohoda ka finalu Lige šampiona pokazali silu pre svega protiv Bajerna i Real Madrida.

Ipak, nije ni Inter "za bacanje" iako je imao lakši put ka finalu. U čudnoj sezoni za "nerazure", u kojoj su rano izgubili svaku šansu da osvoje titulu u Italiji, došli su do Kupa Italije i večito igrali toplo-hladno, ali su redom izbacivali Porto, Benfiku i Milan, pokazavši da imaju karakter. I na njega računaju i protiv Mančester sitija.

Postavlja se pitanje da li će Mančester siti, posle toliko investiranja u prethodnih 15 godina, konačno podići najvažniji pehar? Nije do sada ni Gvardioli polazilo za rukom pošto je gubio finale 2021. godine protiv Čelsija (1:0), dok je najbolji trener svih vremena sada još davne 2011. godine poslednji put bio prvak Evrope. Sezonu pre toga, Inter je poslednji od tri puta osvojio Ligu šampiona, i to baš sa Žozeom Murinjom, arhineprijateljem Pepa Gvardiole koji ih je zaustavio u polufinalu.

Izvor: Profimedia

Od tada se mnogo toga promenilo, pa je jasno zašto je Mančester siti apsolutni favorit, sem ako Gvardiola ponovo ne počne previše da razmišlja i izvede sastav koji niko nije očekivao. To se desilo pre dve godine i verovatno je od tada Pep naučio veliku lekciju, dok sa druge strane njegov kolega Inzagi nema previše dilema.

Očekuje se da će Gvardiola apsolutno verovati u napadački potencijal svog tima i Erlinga Holanda (52 gola ove sezone), dok će Inter takođe igrati u netipično ofanzivnom sastavu pošto se očekuje izostanak Marcela Brozovića iz startne postave. Pitanje je koliko je to "pametan potez" s obzirom na to da Hrvati već deset godina imaju osvajača Lige šampiona, pa je to "proklestvo" koje će Gvardiola morati da prekine.

Ako ne bude "šokova" u poslednji čas, ovo su najverovatniji sastavi Mančester sitija i Intera za spektakl koji ćemo gledati večeras od 21 čas uz kontroverznog sudiju Šimona Marčinjaka na centru.

INTER: Onana - Darmijan, Bastoni, Ačerbi - Damfris, Barela, Mhitarjan, Čalhanoglu, Dimarko - Džeko i Martinez.

MANČESTER SITI: Ederson - Akanđi, Dijaš, Voker - Stouns, Rodri - B. Silva, De Brujne, Gundogan, Griliš - Holand.