Tajron Konrad briljirao je u dresu Sutjeske i privukao pažnju brojnih klubova, među kojima su i banjalučki Borac i beogradski Partizan. Pročitajte šta najbolji strijelac crnogorskog prvenstva kaže o tome.

Izvor: screenshot

Prije nego što je stigao u Sutjesku iz Ergotelisa malo ko je čuo za Tajrona Konrada, ali je Holanđanin surinamskog porijekla „eksplodirao“ protekle sezone u crnogorskoj prvoj ligi.

Konrad je briljirao u dresu nikšićkog kluba i postao najbolji strijelac prvenstva sa 26 postignutih golova, a proglašen je i zvanično za najboljeg fudbalera crnogorskog prvenstva, što je prvi put da je ova titula pripala strancu.

Nakon fantastične sezone i 26 golova za Konrada, kojem je u međuvremenu istekao ugovor sa Sutjeskom, interesuju se brojni klubovi, a među njima se pominjao i banjalučki Borac.

U razgovoru za MONDO Konrad je govorio o sjajnoj sezoni, svom rođaku i "mentoru" Rojstonu Drenteu, te interesovanju banjalučkog kluba.

"Znam za taj klub, ali to nije opcija koja mi je interesantna. Borac je dobar klub, znam da su igrali kvalifikacije za Ligu šampiona, igraju Evropu, ali nisu opcija, jer mislim da to ne bi bio najbolji potez za mene", rekao je Konrad.

Kao potencijalna destinacija ovog Holanđanina pominje se i Beograd. Crnogorski mediji objavili su da je za Konrada zainteresovan i Partizan. O ponudi crno-bijelih bi, kako kaže, razmislio.

"Usijao mi se telefon... dobio sam mnogo poruka, šalju mi tekstove gdje me povezuju s Partizanom. Ne znam mnogo o tome, mislim da su zasad to glasine. Ali Partizan je sjajan klub, vidjećemo da li je to tačno. Znam da je Partizan veliki klub, zasad ne mogu ništa da kažem. Ukoliko dobijem ponudu, vidjećemo... Toliko mogu da kažem u ovom trenutku", prokomentarisao je najbolji strijelac crnogorskog prvenstva.

On priznaje da mu je trebalo neko vrijeme da se adaptira nakon što je prije godinu dana iz grčkog Ergotelisa stigao u Crnu Goru.

"Nakon što sam došao u Sutjesku trebalo mi je neko vrijeme da se adaptiram. Nakon nekoliko utakmica osjećao sam da mogu više, počeo sam da zabijam golove, došle su asistencije i osjetio sam da sam važan dio ekipe. Dao sam 26 golova, ali prije svega mi je drago što sam imao povjerenje trenera, kao i saigrača“.

"Nisam znao mnogo o klubu, pa ni o zemlji, znao sam da će klub igrati kvalifikacije za Ligu šampiona. Malo sam se raspitivao i saznao da je riječ o dobrom klubu koji se uvijek bori za titulu. Htio sam da igram te kvalifikacije i da se borim za titulu i odlučio sam se da dođem u Sutjesku", dodao je on.

Zanimljivo je da je na svoj prvenac u dresu Sutjeske čekao 10 kola, a kada je on stigao, stigla su još tri pogotka na utakmici. Na meču protiv Jedinstva (5:0) Konrad je postigao četiri gola, što je uspjelo još samo trojici fudbalera prije njega u crnogorskom prvenstvu, Ivanu Boškoviću, Miljanu Vlaisavljeviću i Zoranu Petroviću.

"Čuo sam taj podatak. Bio sam jako srećan, jer sam tada „probio led“, a svakako da je to veliki uspjeh zabiti četiri gola na jednom meču. Bio sam zadovoljan i srećan zbog tih golova“.

Izvor: Facebook/FK Sutjeska Nikšić

Uprkos njegovoj odličnoj formi Sutjeska nije uspjela da odbrani titulu šampiona Crne Gore. Sezonu su završili sa 70 bodova, koliko ima i Budućnost, ali su Podgoričani prvaci zbog boljeg međusobnog skora. Nakon 1:1 u Podgorici, na drugom meču igranom u Nikšiću bilo je 2:2 i Budućnost je zbog više golova u gostima rezervisala trofej koji je ptvrdila do kraja prvenstva. Na tom drugom meču Konrad je postigao dva gola za vođstvo Sutjeske 2:0, ali ni to nije bilo dovoljno za pobjedu, koja bi vjerovatno odlučila šampiona.

"Osvojili smo kup i borili smo se za titulu. Nismo uspjeli da pobijedimo Budućnost i bio sam razočaran. Vodili smo 2:0 i morali smo da tu utakmicu privedemo kraju. Nakon 15 minuta odjednom 2:2. Imali smo težak raspored, oni su imali malo lakše protivnike. Remizirali su jednu utakmicu i nadali smo se njihovom kiksu, ali to se nije desilo. Ali ponosan sam na ono što smo postigli, na sve momke u Sutjeski, imao sam dobru sezonu i mnogo sam uživao", rekao je Konrad.

Iako je u Crnoj Gori proveo izuzetnu sezonu, vrijeme je za rastanak.

"Ovdje se lijepo osjećam, Sutjeska je dobar klub, svi su me dobro primili i pomogli mi, ali nakon ove odlične sezone mislim da je vrijeme da napravim naredni korak u svojoj karijeri. Sada moram da gledam konkretne ponude i da vidim sa porodicom šta je najbolje za mene i tada ću donijeti odluku gdje ću da nastavim karijeru“.

Holanđanin se osvrnuo i na odnos sa svojim rođakom i svojevrsnim „mentorom“, Rojstonom Drenteom, proslavljenim holandskim fudbalerom koji je između ostalog nosio dres Real Madrida, Fejnorda, Evertona...

„Igrali smo neko vrijeme zajedno u klubu Kozaken bojs. Naše karijere su prilično različite, ne viđamo se često, ali u kontaktu smo, razgovaramo ponekad i pričamo o stvarima koje nam se dešavaju. Ono što mi on govori često je da budem fokusiran i da moram da budem mentalno jak. On je taj koji mi pruža podršku i tjera me da vjerujem u sebe i da moram da imam mnogo samopouzdanja“.

Drente je nakon osvajanja Evropskog prvenstva za igrače do 21 godinu, u čijem finalu je Holandija savladala Srbiju 4:1, prešao u Real Madrid. Iako se Drente nije najbolje snašao u "kraljevskom klubu", njegov rođak Konrad priznaje da bi rado napravio istu "grešku" i obukao dres svog kluba iz snova.

"Kad bih dobio šansu da odem u Real odmah bih ju prihvatio. Naravno, ja sam fokusiran na svoju karijeru i moje sljedeće korake koji me očekuju. O Madridu ne razmišljam, ali ako me već pitate – Real bi za mene bio ostvarenje sna".

Konrad ima još snova, a jedan od njih je i igranje za reprezentaciju, međutim, ne Holandije već Surinama.

Kao i brojni holandski fudbaleri poput Džimija Flojda Haselbanka, Edgara Davidsa, Klarensa Sedorfa ili Arona Vintera, i Konrad vuče porijeklo iz Surinama. Ne krije da bi bio presrećan pozivu u selekciju ove zemlje koju sa klupe vodi upravo Aron Vinter.

"Moram da završim papirologiju, još nemam pravo da nastupam, prvo se te stvari moraju riješiti, a onda tek mogu da se nadam pozivu u reprezentaciju Surinama. Mnogo igrača porijeklom iz Surinama je izabralo da igra za Holandiju, ali mislim da sada Surinam raste, sve više je dobrih igrača i mislim da reprezentacija Surinama ima lijepu budućnost", zaključio je Konrad, na kraju razgovora za MONDO.