Ruski golman Igor Leščuk (27) dospeo je u žižu javnosti. Ne zbog dobrih partija na terenu, već zbog privatnog života. Njegova dugogodišnja supruga Violeta uhvatila ga je u prevari i to sa njenom najboljom prijateljicom. Tamošnji mediji tvrde da ih je ona zatekla u krevetu.

Čuvar mreže moskovskog Dinama, kluba koji trenira srpski stručnjak Slaviša Jokanović, nije želeo da priča o detaljima, potvrdio je da je u procesu razvoda. "Neću da pričam o privatnom životu, ali pošto ima onih koji su pokušal ida iznesu neke prljave detalje i da me provociraju, želim da kažem da sam već neko vreme u procesu razvoda i da se ovo tiče samo nas dvoje, nema potrebe da pravite skandale. Moj dalji privatni život nije ničija brita", napisao je on na društvenim mrežama.

Na to je reagovala njegova supruga Violeta putem svog naloga na "Telegramu". "Šta je najgori i najužasniji osećaj za tebe? Razmisli pre nego što odgovoriš. Za mene je to kukavičluk, licemerstvo i laži. Laži toliko niske da onaj ko ih priča treba da ima ogroman osećaj sramote. Na moju žalost ili možda sreću, susrela sma se sa situacijom koja je promenila moj život naopačke. Dugo sam ćutala, bila sam uplašena, osramoćena. Te fraze koje sam slušala 'budi bolja' ili 'nemoj da padaš na taj nivo', to ne deluje na takve ljude, na one koji nemaju principa. OKretanje glave, pravljenje da te ništa ne dotiče, to nije uvek rešenje", poručila je Violeta.

Nastavila je u istom dahu. "Želim svima da kažem jednu stvar, ako vam se nešto na prvi pogled učini kao užasno, onda je to obično tako. Ako prvi utisak o toj osobi bude da je lažljivo go**o onda je to uglavnom tako, ne možete da prevarite sebe. Nemojte da dozvolite da vam lažne prijateljice budu u kući. Nmojte da dozvolite da neko postane deo vaše familije, dok tu osobu ne testirate u raznim situacijama, ne nasedajte, kao što sam ja nasela. Svi dobro znate o kome i o čemu pričam. Postoji mnogo lažnih ljudi u životu. Osoba koja se igrala sa mojom decom, pila čaj u mojoj kući, bila na mojim rođendanima, pričala sa mojom majkom, a onda mi je zabola nož u leđa i to pred svima. Bez ikakvog osećaja empatije ili sažaljenja. Zato sve ovo pišem, da bi sve bilo čisto i jasno. Ja nisam svetica, nikada nisam bila, ali sam uvek bila verna i cenila sam značaj porodice. Javno sam odlučila da kažem sve, da me ne bi određeni ljudi blatili i pričali laži. Izvedite sopstvene zaključke, samo nemojte da ponovite moje greške", zaključila je Violeta koja sa Igorom ima dvoje dece.