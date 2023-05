Mnogima je promaklo koga podržava kralj, ali njegov omiljeni klub javno mu je čestitao krunisanje.

Izvor: FoNet/AP/Alessandra Tarantino

U subotu krunisani kralj Čarls III ne navija za Aston vilu, kao njegov sin Vilijam, već za Barnli, tim koji je lider Čempionšipa i sledeće sezone će igrati u Premijer ligi. Njegova majka, kraljica Elizabeta Druga, decenijama je ćutala o tome koji klub joj je pri srcu, mada se sumnjalo da je to Vest Hem. Za razliku od kraljice, novi kralj se jasno deklarisao:

"Neki ste me pitali da li navijam za neki britanski fudbalski klub. I ja kažem 'Da, navijam za Barnli', a ljudi me na to pitaju u čudu 'Za Barnli?!", rekao je jednom prilikom kralj. "Navijam upravo za Barnli jer je taj klub prošao kroz neke izazovne periode i tražim način da mu pomognem i konzorcijumom svojih dobrotvornih projekata, uključujući i one u Aziji", rekao je on.

Kralj Čarls je od tog obraćanja, 2012, odlazio na stadion Tarf Mur i dobio je čak i svoj Barnlijev dres, sa natpisom na leđima "Njegovo kraljevsko visočanstvo" i brojem "jedan". Veza kluba i kralja ostala je bliska i čvrsta do danas, pa mu je Barnli čestitao i na dan krunisanja - i to sa ponosom. U njegovu čast biće intonirana i nacionalna himna "Bože, čuvaj kralja" uoči poslednje utakmice sezone, protiv Kardifa u ponedeljak.

Izvor: Profimedia

Kralj Čarls i kraljica Kamila krunisani su u Bakingemskoj palati, u prisustvu princa i princeze od Velsa, ali i uz primetno odsustvo kraljevog mlađeg sina Harija. Prema informacijama engleskih medija, on nije bio pozvan da se pojavi na balkonu i da sa njega pozdravi okupljene.